Mundial 2026: el histórico gol de Emam Ashour prendió el Grupo G 

El mediocampista egipcio Emam Ashour sorprendió a propios y extraños. Para los libros historia del futbol africano quedó su primer gol de la Selección de Egipto en el Mundial 2026. Durante el vibrante partido de debut frente a Bélgica, en Seattle, el talentoso volante de 28años aprovechó una asistencia precisa de Mohamed Salah para vencer la portería rival con un potente derechazo, al minuto 19. Esta anotación consolidó a este futbolista como el motor de los Faraones en el torneo más importante del planeta, asumiendo la responsabilidad del mediocampo creativo.

Nacido el 20 de febrero de 1998, el actual jugador del Al Ahly FC se destaca en el panorama internacional como un mediocampista box-to-box de características contemporáneas. Su estilo de juego combina una imponente potencia física con una gran velocidad en las transiciones defensivas y ofensivas, sumado a un excepcional golpeo de balón desde media y larga distancia.

Aunque en los inicios de su carrera con el Ghazl El Mahalla y el Zamalek SC recibió críticas por un supuesto individualismo, su evolución táctica bajo la dirección del cuerpo técnico de la selección de Egipto lo ha transformado en el balance perfecto para el esquema de juego de su equipo nacional. Su breve paso por el futbol europeo con el FC Midtjylland de Dinamarca, donde logró marcar en la Europa League, le otorgó la madurez competitiva necesaria para afrontar la exigencia de una Copa del Mundo.

Los compañeros de Emam Ashour lo rodean para festejar la anotación de los Faraones. Getty Images via AFP

Tras regresar a su país natal en julio de 2023 para convertirse en la gran figura del futbol egipcio, Emam Ashour superó una dura lesión para llegar en plenitud física a la cita mundialista de Norteamérica.

La confianza depositada en él por el estratega Hossam Hassan ha rendido frutos inmediatos, logrando que el portador del dorsal número ocho libere de marca a las grandes figuras del ataque. Con este histórico gol frente a la selección belga, Ashour asegura reflectores ante los principales visores de las ligas europeas y sitúa a su nación en una postura sumamente competitiva dentro del Grupo G del certamen.