Erick Gutiérrez revela su calvario en Chivas: “Ya no quería jugar al futbol”

Erick Gutiérrez rompió el silencio sobre los últimos meses que vivió en Chivas y confesó que perdió la ilusión por jugar al futbol tras ser separado del primer equipo. Ahora, como nuevo jugador del Toluca, el mediocampista aseguró que volvió a disfrutar del deporte y se siente motivado por integrarse a un proyecto ganador.

En lo personal quiero volver a jugar, volver a disfrutar porque fueron meses muy complicados para mí, en donde ya no quería jugar, se me quitaron las ganas por todo lo que pasó. Pero estoy agradecido con Toluca; sé que vengo a un proyecto ganador y eso es lo más importante", declaró.

Toluca le devolvió la ilusión

El seleccionado mexicano destacó que la confianza mostrada por la directiva escarlata fue determinante para aceptar la oferta y comenzar una nueva etapa en su carrera.

Agradecido con Toluca porque desde que se me separó de Chivas no me moví. Para mí es una gran ilusión venir acá. El equipo está compitiendo muy bien en estos torneos y tiene un gran plantel. Me convenció el interés, la forma de hablarme y sentirme importante también", explicó.

Gutiérrez llega a un Toluca que buscará mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX y pelear nuevamente por el título del Apertura 2026.

¿Hay revancha ante Chivas?

El destino quiso que el debut de Erick Gutiérrez con los Diablos Rojos sea precisamente frente a Chivas, su exequipo, en la Jornada 1 del Apertura 2026. Sin embargo, el mediocampista aseguró que no afronta el encuentro como una revancha personal.

No sé si revancha. Trato de no tomarlo así porque creo que se vuelve algo personal. Fueron cinco o seis meses complicados para mí. Los primeros dos o tres meses fueron muy difíciles para mí y para mi familia; después traté de fluir y seguir trabajando", señaló.

El duelo entre Toluca y Guadalajara marcará el reencuentro de Gutiérrez con el club donde perdió protagonismo y el inicio de una nueva etapa en busca de recuperar su mejor versión.