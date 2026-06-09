Inauguran FIFA Fan Fest Guadalajara con Amaury Vergara al borde de las lágrimas

Llovieron estrellas de todo tipo en la FIFA Fan Festival de Guadalajara, sede que se declara lista para la celebración del Mundial 2026. La inauguración merecía héroes locales que a su vez le han dado alegrías al resto del país.

La Plaza de la Liberación, en el Centro Histórico, es el escenario para que miles de fanáticos disfruten de la música y convivencia durante un mes.

El recorrido tras el corte de listón fue encabezado por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, junto con Amaury Vergara, presidente de las Chivas, y demás integrantes del Comité Organizador de la sede tapatía.

“La ciudad está lista”, fue el mensaje recurrente de la comitiva que desfiló de La Plaza de la Liberación hasta la Plaza de Armas y la Plaza Fundadores, espacio que abarcará la también referida “La Fiesta más Mexicana”.

Para Amaury Vergara, dueño de las Chivas y quien ha estado de cerca en la organización, el momento del corte de listón resultó significativo, especialmente porque cada día se acerca más la consumación del sueño de su padre, ver el Estadio Guadalajara como una sede mundialista.

"A lo mejor se me nota un poquito, pero estoy muy, muy emocionado, a punto de las lágrimas por lo que está sucediendo aquí en Guadalajara. Es impresionante ver la emoción de la gente y cómo todos estamos viviendo este sueño. La energía que hay aquí en Guadalajara es única y nos llena de orgullo", dijo.

El espacio, engalanado también por la catedral y el Teatro Degollado, contará con pantallas gigantes para las transmisiones de los partidos del Mundial 2026, espacios con la comida típica del estado de Jalisco, el mariachi y un tributo al tequila, área con grandes expectativas para el turismo extranjero; la venta de bebidas alcohólicas sí estará permitida.

Pablo Lermus, gobernador de Jalisco, hizo acto de presencia en la FIFA Fan Fest. Comité Organizador de Guadalajara

¿Será gratis el acceso al FIFA Fan Festival?

Los organizadores han señalado que el ingreso es gratuito y para todo público, sin necesidad de registro previo, indicaron los organizadores en Guadalajara.

En la inauguración estuvieron presentes Alejandra Orozco, exclavadista y doble medallista olímpica, y el exfutbolista e ídolo del Rebaño Sagrado, Adolfo “Bofo” Bautista, entre funcionarios locales.