El Mundial “no prende”: preocupan más el tráfico, la inflación...

Aunque prevén derrama económica y generación de empleos, residentes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey dudan que las ganancias lleguen a toda la población; el tráfico, el aumento de precios y el desplazamiento de habitantes encabezan las preocupaciones.

La expectativa por el Mundial de Fútbol 2026 convive con una dosis importante de escepticismo. Habitantes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey consideran que el evento generará beneficios económicos, pero temen que éstos se concentren en unos cuantos sectores, mientras la población enfrenta consecuencias como el aumento del costo de vida, más tráfico y problemas de movilidad.

Así lo revela una encuesta realizada por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM y de la Universitat de les Illes Balears, España, entre 460 residentes de las tres ciudades sede mexicanas del torneo.

Entre las principales preocupaciones de las personas consultadas destacan el incremento del tráfico y la congestión vial, las dificultades para la movilidad cotidiana, el aumento del costo de vida, la generación de ruido y contaminación, así como el posible desplazamiento de habitantes derivado de las transformaciones urbanas asociadas al evento.

Una mujer se toma una foto en uno de los sitios donde se transmitirán los partidos Foto: Cuartoscuro

La investigadora del Instituto de Geografía, Illia Alvarado Sizzo, señaló que el Mundial se ha convertido en mucho más que una competencia deportiva, pues también tiene efectos sobre la movilidad, el espacio público, el turismo, los precios de la vivienda y las dinámicas urbanas de las ciudades anfitrionas.

A casi cien años de la celebración de la primera Copa Mundial de Futbol, el evento se ha convertido en mucho más que un torneo deportivo. No sólo ocurre dentro de los estadios; también modifica la movilidad, el espacio público, el turismo, los precios de la vivienda y las dinámicas urbanas en general”, explicó.

Los resultados muestran además una marcada desconfianza hacia las instituciones. Los encuestados señalaron preocupaciones relacionadas con la falta de transparencia en el uso de recursos públicos, el combate a la corrupción, la capacidad de organización gubernamental y las condiciones de seguridad que acompañarán al torneo.

Aunque la mayoría de los participantes considera que el Mundial traerá beneficios económicos y oportunidades de empleo para las ciudades sede, prevalece la percepción de que esas ganancias no se distribuirán de manera equitativa entre la población.

Personas que participaron para lograr el Récord Guinness a la ola humana más grande del mundo frente al Ángel de la Independencia Foto: Cuartoscuro

Para Luis Alfonso Escudero, investigador de la Universitat de les Illes Balears, la Copa del Mundo ha dejado de ser únicamente un evento deportivo para convertirse en uno de los mayores espectáculos globales del capitalismo contemporáneo.

La ampliación de hasta 48 selecciones y la concentración en grandes ciudades responden más a la lógica del mercado, de la televisión y de las apuestas deportivas que a la esencia tradicional del futbol y de la experiencia ciudadana del Mundial”, afirmó.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el bajo nivel de entusiasmo que despierta el torneo entre los habitantes de las ciudades sede. Cerca de la mitad de las personas encuestadas considera que el Mundial no contribuirá a generar una mayor unión social ni un sentimiento de cohesión entre la población.

El investigador Álvaro López López advirtió que los megaeventos deportivos suelen profundizar desigualdades que ya existen en las ciudades.

Más que transformar integralmente las ciudades, terminan profundizando contrastes espaciales que había previamente. El gran reto es preguntarse si estas inversiones realmente mejoran las condiciones de vida de la población local”, indicó.

Por otra parte, Erick David García González, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, destacó que detrás de este tipo de eventos existe una compleja red de impactos sociales, económicos y ambientales que pocas veces son visibles para el público.

Lo que pasa más allá de la cancha y los estadios pocas veces se difunde. Muy poco se sabe de lo que la gente que vive cerca de donde se juegan los partidos opina. De ahí la importancia de hacer este tipo de investigaciones”, concluyó.