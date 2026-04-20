Mundial 2026: ¿Cuándo se dará la lista de la Selección Mexicana con jugadores de Liga MX?

El reloj no se detiene y la máxima justa del futbol está a la vuelta de la esquina. La afición azteca cuenta los días para ver a la Selección Mexicana brillar en casa durante el tan esperado Mundial 2026. En medio de este fervor mundialista, el estratega nacional, Javier Aguirre, prepara un movimiento crucial que cambiará por completo el cierre del torneo local. Los aficionados de los equipos de Liga MX exigen respuestas sobre quiénes vestirán la camiseta verde, y finalmente tenemos la fecha exacta en la que el 'Vasco' soltará los nombres de los elegidos del campeonato doméstico.

Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Esta convocatoria genera una enorme expectación, no solo por el orgullo de representar al país, sino por el impacto directo que esto causará en la pelea por el título del futbol mexicano. Los elementos seleccionados enfrentarán un escenario atípico: defenderán los colores de sus equipos durante la última fecha regular, pero deberán abandonar a sus escuadras justo en el momento más importante del semestre.

¿QUÉ DÍA SE REVELARÁ LA LISTA DE SELECCIONADOS DE LA LIGA MX?

Diversas fuentes cercanas al entorno tricolor confirmaron que el próximo jueves 23 de abril, el cuerpo técnico publicará la esperada prelista de convocados que militan en la Liga MX. Esta decisión estratégica del banquillo azteca busca dar certeza a los clubes antes de arrancar la Jornada 17. De esta manera, los jugadores llamados disputarán sin problemas sus compromisos de ese fin de semana, para luego tomar un breve respiro antes de reportar al Centro de Alto Rendimiento.

Carlos Rodríguez en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Es vital recalcar que integrar esta nómina preliminar no garantiza un boleto en la Copa del Mundo. Los futbolistas del balompié azteca deberán ganarse su lugar con sudor y sangre durante los entrenamientos para convencer al entrenador y sobrevivir al corte definitivo.

ADIÓS A LA LIGUILLA Y EL PLAN CON LOS EUROPEOS

El sacrificio más grande para estos atletas será despedirse de sus compañeros de club justo antes de la fase final. La Liguilla del Clausura 2026 arrancará entre el 2 y 3 de mayo (fechas ajustadas previamente por la actividad de la Concacaf Champions Cup), pero los seleccionados no participarán en las rondas eliminatorias. En su lugar, el 6 de mayo iniciarán oficialmente la concentración con el equipo nacional.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Mientras tanto, la legión de mexicanos en el viejo continente aterrizará en territorio nacional de forma gradual. Los jugadores que militan en Europa se integrarán a las filas del combinado conforme terminen sus respectivas temporadas. Un caso especial es el del veterano guardameta Guillermo Ochoa; su equipo finaliza actividades este mismo fin de semana, por lo que recibió luz verde para unirse de inmediato a los trabajos tácticos en México.

Todo este minucioso plan de preparación culminará el 1 de junio, fecha límite en la que Javier Aguirre entregará la lista oficial de 26 jugadores que defenderán el escudo. La tensión crece y el sueño de muchos talentos de la liga local pende de un hilo.