EU humilla a Paraguay al descanso y rompe una maldición de 24 años en su debut mundialista

El debut de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 arrancó con tintes épicos. En una primera mitad perfecta sobre el césped del Estadio Los Ángeles, el conjunto de las barras y las estrellas borró de la cancha a Paraguay, marchándose al descanso con una ventaja de 3-0. El marcador no solo encamina el triunfo local, sino que rompe hitos estadísticos guardados por décadas.

Esta feria de goles significó la primera ocasión en 24 años que la escuadra estadunidense logra marcar tres anotaciones en un partido mundialista. La última vez que lo consiguió fue en el torneo de Corea-Japón 2002, cuando vencieron de manera sorpresiva 3-2 a Portugal en la fase de grupos.

El selecto club de los tres goles

Antes de este silbatazo inicial en la Copa del Mundo que coorganizan junto a México y Canadá, el representativo estadounidense solo había alcanzado las tres dianas en tres partidos de toda su trayectoria en mundiales:

Uruguay 1930: Triunfo 3-0 ante Bélgica.

Triunfo 3-0 ante Bélgica. Uruguay 1930: Victoria 3-0 contra el propio Paraguay.

Victoria 3-0 contra el propio Paraguay. Corea-Japón 2002: El recordado 3-2 sobre Portugal.

Un hito sin precedentes ante Conmebol

La exhibición en California también acuñó una marca inédita para el futbol de la región. Es la primera ocasión en la historia de las Copas del Mundo en que un equipo de la Concacaf le mete tres tantos a una selección de la Conmebol.

Este vendaval ofensivo perfila a los estadunidenses en una gran posición con miras a la diferencia de goles dentro de su grupos Después del duelo frente a los guaraníes, el calendario marca que deberán medirse ante Australia en Seattle el 19 de junio y cerrar contra Turquía el 25 de junio en Los Ángeles.