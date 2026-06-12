Con Cristiano al frente, Portugal aterriza en Florida para encarar el Mundial

La Selección de Portugal arribó oficialmente a territorio estadunidense para establecer su campamento base de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. El plantel comandado por Cristiano Ronaldo aterrizó este viernes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida y, como el resto de los equipos, tuvo un estricto protocolo de seguridad a su salida.

La delegación lusitana se trasladó de manera inmediata a las instalaciones del Gardens North County District Park, complejo ubicado en Palm Beach Gardens, el cual fue acondicionado en su totalidad para servir como el centro de operaciones y entrenamiento del equipo europeo durante la primera fase del certamen donde el equipo gozará de la privacidad necesaria ante la presencia de su estrella.

Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, tiene todas las miradas sobre él al disputar su sexta justa mundialista, consolidado como el futbolista con mayor cantidad de apariciones y anotaciones en la historia de las selecciones nacionales, pero hasta ahora sin haber alzado el ansiado trofeo.

La estrella de Portugal llega tras una intensa campaña en Arabia Saudita donde comandó al Al Nassr a su primer campeonato, pero quedando postergado en la tabla de goleo respecto al mexicano Julián Quiñones.

El calendario de Portugal en la Fase de Grupos

La escuadra dirigida por el estratega Roberto Martínez se encuentra ubicada en el Grupo B de la competencia y cumplirá con el siguiente itinerario de partidos en la ronda inicial:

Miércoles 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo (Sede: Houston, Texas).

Portugal vs. República Democrática del Congo (Sede: Houston, Texas). Segunda jornada: Portugal vs. Uzbekistán (Sede: Houston, Texas).

Portugal vs. Uzbekistán (Sede: Houston, Texas). Tercera jornada: Portugal vs. Colombia (Sede: Miami, Florida).

El plantel mantendrá sus sesiones de preparación en la sede de Florida antes de viajar a Texas a inicios de la próxima semana para encarar su debut oficial en el torneo.