¿Engaño de la FIFA? Aparecen miles de boletos para el Mundial 2026 que "nadie quiere comprar"

Mientras que la FIFA presume la alta demanda de boletos para el Mundial 2026 y los precios de la reventa están fuera de control en la Copa del Mundo más cara en la historia, existen indicios de que esos discursos podrían no contener toda la realidad y el éxito de ventas no está en el camino que se presume.

Apenas una semana después de que Gianni Infantino asegurara que "todos" los partidos estaban agotados, el organismo rector del futbol lanzó, de manera silenciosa y sorpresiva, una nueva ventana de venta de boletos, revelando una realidad distinta: el mercado está castigando los precios excesivos.

Según reportes obtenidos por The Athletic, la FIFA habilitó entradas para más de 64 partidos de los 104 que componen el torneo. El medio reveló que personas que se habían inscrito para los sorteos y que no fueron seleccionados recibieron un mail para, ahora sí, poder comprar sus entradas.

El debut de EE. UU.: Un lujo que nadie quiere pagar

El caso más alarmante se vive en Los Ángeles. El partido inaugural de la selección de Estados Unidos ante Paraguay, programado en el imponente SoFi Stadium, se ha convertido en el gran dolor de cabeza de los organizadores. Mientras que encuentros de Argentina, México o Inglaterra se agotaron en minutos durante la lotería inicial, el debut del anfitrión sigue con disponibilidad amplia en el portal oficial.

La razón es matemática: la FIFA tasó los boletos de Categoría 1 en 2,735 dólares y la Categoría 2 en 1,940 dólares. Para ponerlo en perspectiva, este partido es el tercero más caro de todo el Mundial, superando incluso el costo de las fases finales. El resultado es que los aficionados locales han buscado otros partidos en otras sedes.

De hecho, desde que se lanzaron los precios de boletos y de suites VIP quedó claro que las más caras eran en las grandes ciudades de Estados Unidos y en las sedes de México, pero también en aquellas donde pudiera existir una importante presencia latina como Los Ángeles o Dallas.

¿Bajará la FIFA sus precios antes de abril?

La improvisación de esta ventana de venta sugiere que la FIFA tiene un inventario masivo que necesita movilizar antes de la fase de "último minuto" programada para abril. Aunque los asientos de Categoría 3 (los más económicos) vuelan de inmediato, las zonas premium para partidos de selecciones como Túnez, Argelia o Jordania siguen sin despertar interés.

Expertos en la industria de boletaje señalan que desviarse del plan original es una señal clara de que algo no marcha bien en las proyecciones financieras. La pregunta ahora es si la FIFA mantendrá su postura elitista o si se verá obligada a ajustar los costos para evitar el bochorno de ver huecos en las tribunas del Mundial, tal como ya sucedió en el Mundial de Clubes donde, al final, tuvieron que reducir los costos.