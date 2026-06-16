Pecado mundialista: La polémica en una iglesia brasileña durante el partido ante Marruecos

En Sudamérica, el futbol no es simplemente un deporte; es una auténtica religión que rige la vida cotidiana de millones. Así quedó demostrado de forma contundente durante este fin de semana, luego de que la Selección de Brasil hiciera su esperado debut oficial en el Mundial 2026 enfrentando al combinado de Marruecos. En medio de la fiebre futbolera, una pareja de novios osó programar su ceremonia de boda religiosa exactamente a la misma hora del crucial compromiso. El resultado provocó un revuelo descomunal e inmediato en las principales redes sociales.

A través de un video grabado desde el altar, se pudo captar el preciso instante en que el sacerdote oficiaba la misa con solemnidad, mientras la gran mayoría de los asistentes mantenía la mirada clavada fijamente hacia abajo. Sin embargo, no lo hacían como una señal de penitencia, respeto o profundo arrepentimiento por sus pecados, sino para no perderse un solo detalle de las jugadas en vivo a través de las pantallas de sus smartphones.

La liturgia matrimonial continuó su curso y los testigos aseguran que se derramaron múltiples lágrimas en las bancas:

Dichos llantos no fueron provocados por la felicidad del acontecimiento nupcial, sino por la enorme frustración de ver que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti no pasó de un amargo empate 1-1 en su presentación internacional."

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El peso de la historia y una sequía de 24 años

El tropiezo inicial de la Scratch du Oro dejó más dudas que certezas en el arranque de una Copa del Mundo donde cargan con la presión histórica de poner fin a una dolorosa sequía de 24 años sin conquistar el título mundial. La pasión de este país se desborda en cada edición, ya que se mantienen como la única escuadra del planeta que ha disputado todas las citas mundialistas de la historia, ostentando el récord absoluto de cinco campeonatos mundiales.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Brasil en el Mundial 2026?

Los aficionados brasileños volverán a paralizar sus actividades para seguir el segundo enfrentamiento de su combinado nacional en los Estados Unidos. La escuadra de Carlo Ancelotti medirá fuerzas contra la selección de Haití el próximo viernes 19 de junio a las 18:30 horas. El plantel tiene la obligación reglamentaria de sacar una victoria holgada para no complicar su clasificación a los octavos de final y recuperar la cima del Grupo C.