Álvaro Fidalgo lanza emotivo agradecimiento tras su debut mundialista

Álvaro Fidalgo cumplió su promesa y regresó al recinto en el que se ganó la oportunidad de vestir la playera de la Selección Mexicana. Con imágenes en el Estadio Ciudad de México, el número 8 del Tri agradeció tras haber debutado en un Mundial y en un compromiso oficial con la escuadra Tricolor.

El pasado jueves 11 de junio, el mediocampista de la Selección Mexicana disputó sus primeros minutos oficiales bajo el mando de Javier Aguirre, siendo titular ante Sudáfrica y abandonando el terreno de juego en el minuto 66.

Previo al que podría representar su segundo compromiso enfundado en los colores de la playera que cuenta con más de 120 millones de aficionados alentándolos, Álvaro Fidalgo aprovechó sus redes sociales para agradecer su debut en el Estadio Ciudad de México, mismo al que había prometido regresar una vez que se anunció su salida del América al Betis:

Debutar en un Mundial y además en el Azteca fue increíble. Agradecido por tanto. Vamos con todo”.

¿Fidalgo será titular con México Vs Corea del Sur?

México disputará su segundo partido del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara este jueves 18 de junio, donde Javier Aguirre contemplaría algunas modificaciones respecto a los que iniciaron y vencieron a Sudáfrica en la capital del país.

Álvaro Fidalgo sí estaría de arranque ante los surcoreanos, partido que podría representar un antes y un después en el camino del Tri dentro de la presente Copa del Mundo, ya que un triunfo los catapultaría hasta los 6 puntos con el liderato del Grupo A y el compromiso frente a Chequia sería un trámite en busca de definir si avanza a los 16avos de Final como primero o segundo del sector.

* El otro compromiso del Grupo A se jugará el mismo jueves 18 de junio entre Chequia y Sudáfrica, mismo que se disputará desde Atlanta.

BFG