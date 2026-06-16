El verdugo de Argentina al rescate: Hervé Renard es el nuevo "bombero" de Túnez en pleno Mundial

El Mundial 2026 registró su primer gran terremoto institucional en los banquillos. Tras la vergonzosa goleada por 1-5 sufrida ante Suecia en el Estadio BBVA de Monterrey, la Federación Tunecina de Futbol (FTF) tomó la drástica decisión de destituir de manera fulminante al estratega Sabri Lamouchi. Sin perder tiempo en la planeación logística, la televisión oficial tunecina confirmó que el presidente del organismo, Moez Nasri, designó al experimentado francés Hervé Renard como el nuevo seleccionador nacional de las Águilas de Cartago.

El ciclo de Lamouchi al frente del combinado africano terminó de la peor forma posible. El técnico había asumido las riendas del equipo apenas en enero de 2026 y encadenó un proceso efímero de solo cinco compromisos dirigidos, con un saldo adverso:

Una sola victoria en duelos de preparación.

Un empate con serias dudas operativas.

Tres derrotas consecutivas, selladas con la humillación en suelo mexicano.

El regreso del Rey de África y verdugo de Argentina

La llegada de Hervé Renard, de 57 años, inyecta jerarquía inmediata a la delegación tunecina. El estratega galo posee una reputación dorada en los torneos internacionales al ser el único técnico capaz de conquistar la Copa Africana de Naciones con dos selecciones distintas (Zambia y Costa de Marfil).

Renard es mundialmente recordado por su histórica participación en Qatar 2022, donde lideró el heroico triunfo de Arabia Saudita sobre la Argentina de Lionel Messi en el partido inaugural:

El timonel francés se encontraba libre tras haber sido despedido del banquillo de Arabia Saudita dos meses antes del arranque del Mundial 2026, producto de una serie de fricciones con los directivos asiáticos."

Una misión de vida o muerte en el Grupo F

El relevo representa un hecho sumamente inusual en la historia contemporánea de la Copa del Mundo, donde las federaciones rara vez remueven a un cuerpo técnico tras disputar una sola jornada de la fase de grupos.

El reto táctico para el estratega europeo será contrarreloj. Contará con escasas sesiones de entrenamiento previo a encarar el calendario oficial del Grupo F: