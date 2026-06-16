Bárbaro Cavernario entra a Fantasticamania México 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) actualizó el cartel de la función de Fantasticamania México 2026, donde Atlantis Jr ya no estará presente debido a una lesión, por lo que su lugar será ocupado por Bárbaro Cavernario.

En el evento especial de Mano a Mano, El Phantasmo iba a enfrentar al ‘Heredero de la Atlántida’, pero ante la lesión del mexicano, lanzó el reto para ver quién lo enfrentaría, por lo que ‘El Rey de los manos a mano’ aceptó el compromiso.

Será la lucha de despedida de Tiger Mask CMLL

“La Arena México tiene nuevo invitado a esta fiesta de Fantasticamania 2026, y toda esa emoción y felicidad, porque ese nuevo incitado lo están viendo aquí, ‘El Rey del Garrote’, llega a la Arena México para enfrentarme en una de mis luchas favoritas ante ti Phantasmo, que sé que estabas muy tranquilo hasta este momento, porque sé que venías pensando en Atlantis Jr, que te ibas a pachanguear, que estabas hablando de locuras y locuras, que el más loco, loco vas a salir tú esa noche terminando la Arena México, porque te vas a meter en un manicomio que es mi casa. Para un loco siempre, siempre habrá otro más loco”, aseveró Bárbaro Cavernario.

ASÍ QUEDÓ EL CARTEL DE FANTASTICAMANIA MÉXICO 2026:

- Batalla estelar: Místico, Tiger Mask y Blue Panther vs. Averno, Black Tiger y Volador Jr.

- Guerreros Laguneros vs. Familia de Don Callis: Último Guerrero y Gran Guerrero vs. Konosuke Takeshita y Hechicero.

- Mano a mano (CMLL vs NJPW): Bárbaro Cavernario vs. El Phantasmo.

- Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Sanada y Dick Togo.

- CMLL vs. Unbound Company: Máscara Dorada, Templario y Neón vs. Titán, Robbie X y Taiji Ishimori.

- Campeonato Femenil de Japón CMLL: India Sioux (campeona) vs. Rina, estrella de Stardom.

- México vs. Japón: Valiente Jr, Futuro y Max Satar vs. Yutani, Okumura y Shoma Kato.