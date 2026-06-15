Roberto Lopes: El caboverdiano de corazón irlandés

El mensaje llegó en portugués. Roberto Lopes lo leyó, no entendió nada y lo archivó mentalmente junto al resto del correo no deseado. Usaba LinkedIn para cosas de la universidad, no para recibir ofertas de selecciones nacionales de África occidental. Así que lo ignoró.

Nueve meses después, alguien en la Federación Caboverdiana de Futbol insistió. Esta vez escribieron en inglés. Lopes releyó la propuesta y tampoco la creyó del todo:

Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”, explicó en varias entrevistas. La aventura en cuestión termina en el Mundial 2026.

Un archipiélago con récord bajo los pies

Con 4,033 kilómetros cuadrados de superficie volcánica dispersa en el Atlántico, Cabo Verde se convirtió en el país con menor extensión territorial en clasificarse para una Copa del Mundo, superando a Qatar (11,627 km cuadrados) que ostentaba ese registro desde que albergó el torneo en 2022.

El dato geográfico tiene peso propio: diez islas separadas por el océano, un idioma heredado del colonizador portugués, una población de 524,877 habitantes según datos del Banco Mundial de 2024 y una diáspora que los triplica. Se estima que 1,500,000 caboverdianos viven en el exterior, principalmente en Portugal, Países Bajos, Francia, Italia y Estados Unidos. Fue precisamente esa diáspora la que construyó su equipo nacional de futbol.

Desde comienzos de los 2000, la federación caboverdiana encaró la tarea estratégica de rastrear a los hijos de aquellos ciudadanos que habían emigrado y desarrollaban sus carreras en clubes europeos. Así fue cómo la mayoría de sus seleccionados nacieron en otras naciones, como es el caso de Roberto Lopes.

Jugadores de Cabo Verde durante su primer partido en la historia de los Mundiales. Reuters

Del banco hipotecario al Mundial

Roberto Lopes nació en el suburbio dublinés de Crumlin, hijo de madre irlandesa y padre caboverdiano. Su padre, Carlos, había dejado las islas de joven para trabajar como chef en barcos y ferrys, y terminó echando raíces en Irlanda. Roberto creció sin hablar criollo en casa y admite que durante años no prestó mayor atención a su herencia paterna.

Mientras afinaba su carrera futbolística en la Liga de Irlanda, completaba su vida laboral como asesor de hipotecas en un banco. A los 26 años creía que su techo internacional ya había quedado atrás: había representado a la República de Irlanda en juveniles, pero la selección absoluta nunca llamó.

Entonces llegó aquel mensaje en LinkedIn. “Me sentí muy grosero por no haberle respondido meses antes”, reconoció Lopes después de traducir la propuesta con Google y confirmar que era genuina. Antes de su primer viaje al archipiélago, memorizó el himno nacional para demostrar que iba en serio. Esa seriedad convenció a todos.

El chico de Crumlin que aprendió el himno en vuelo

Ahora, Carlos Lopes, con 33 años a cuestas es el jugador con más internacionalidades en la historia de la Liga de Irlanda con 44 partidos con Cabo Verde. En unos días se convertirá en el primer futbolista activo de esa liga en disputar un Mundial. Lo hace como capitán del Shamrock Rovers, club con el que ganó cuatro títulos consecutivos de liga y llevó al equipo hasta la ronda de playoffs de la Conference League 2024-25, la primera vez que un club irlandés alcanzaba la fase eliminatoria de un torneo europeo.

La identidad tardó, pero llegó entera. Lopes viajó a Ruanda, a Senegal, a Costa de Marfil. Aprendió el idioma. “Es difícil explicar el ambiente en África. Todo el mundo está emocionado con el fútbol. No importa de dónde seas, simplemente aman el juego”, describió. En la Copa África 2023, un brote de gastroenteritis en el plantel lo obligó a salir al descanso del partido ante Senegal; sin él como el corazón de la defensiva, Cabo Verde cedió. La derrota en cuartos a penales contra Sudáfrica terminó de anclarle la camiseta que porta desde 2019 (cuando atendió esa invitación peculiar de LinkedIn) al pecho.

En las eliminatorias mundialistas disputó 15 partidos como pieza fija de la defensa de un equipo que solo perdió uno de sus diez encuentros en el grupo —una derrota 4-1 en Camerún— y que derrotó a los mismos cameruneses en casa por 1-0 el mes siguiente. Los Tiburones Azules terminaron primeros con 23 puntos.

La clasificación llegó el 13 de octubre de 2025. Una victoria 3-0 sobre Eswatini en el Estadio Nacional de Praia desató la euforia en todas las islas. El gobierno decretó día festivo nacional. Lopes celebró en la cancha y después corrió: su esposa Leah esperaba el nacimiento de su primer hijo. “Soy probablemente la persona más afortunada del mundo”.

Cabo Verde debutará en el Mundial el 15 de junio ante España en Atlanta, enfrentará a Uruguay el 21 de junio en Miami y cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Arabia Saudita en Houston. Ahí estará, quien se convirtió en su capitán pese a haber nacido a miles de kilómetros de distancia.

El hijo del chef de los ferrys, que asesoraba hipotecas y tomó el spam por correo real, jugará contra La Roja, un sueño que jamás imaginó viniendo de la modesta liga irlandesa.