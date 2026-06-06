Mundial 2026: Argentina y Alemania sufren bajas de última hora por lesión

Argentina y Alemania se sumaron a los países que cuentan con bajas por lesión de cara al Mundial 2026, teniendo que reemplazar a los jugadores con los que forman parte de la prelista entregada semanas atrás a FIFA.

Durante los últimos entrenamientos de cara a un Mundial en donde la Albiceleste intentará conseguir su cuarta corona y los Die Mannschaft la quinta que les permita dar alcance como máximos ganadores en la historia a Brasil, Lionel Scaloni y Julian Nagelsmann deben modificar lo planeado por lesiones.

Lennart Karl fuera del Mundial con Alemania

El mediocampista Lennart Kart sufrió una rotura muscular que le impedirá ser parte del Mundial 2026 junto con Alemania, recordando la lesión sufrida en 2014 por Marco Reus que le impidió sumarse de forma oficial a los campeones de la edición celebrada en Brasil.

El combinado alemán pertenece al sector E del Mundial 2026. Estos son los partidos de los tetracampeones del mundo correspondientes a la Fase de Grupos:

Alemania Vs Curazao / domingo 14 de junio, 11:00 horas - Houston.

Alemania Vs Costa de Marfil / sábado 20 de junio, 14:00 horas - Toronto.

Alemania Vs Ecuador / jueves 25 de junio, 14:00 horas - Nueva York.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Argentina pierde a Leonardo Balerdi para el Mundial 2026

Por su parte, el zaguero Leonardo Balerdi tuco una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, por lo que no podrá recuperarse para ser de los 26 elegidos por la Albiceleste que sueñan con conquistar de nueva cuenta la Copa Mundial de la FIFA.

Siendo amplio favorito para terminar en la cima del Grupo J, estos son los partidos del conjunto sudamericano durante la Primera Ronda de la justa:

Argentina Vs Argelia / martes 16 de junio, 19:00 horas, Kansas City

Argentina Vs Austria / lunes 22 de junio, 11:00 horas - Dallas.

Argentina Vs Jordania / sábado 27 de junio, 20:00 horas - Dallas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG