Mundial 2026: ¡Equipo de lujo! La alineación de México vs Ecuador de los Dieciseisavos

La Selección Mexicana tiene una cita con la historia esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de México, enfrentará a su similar de Ecuador por los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026 y Javier Aguirre hará cambios importantes en la alineación titular del equipo.

Hoy México tiene la gran oportunidad de acabar con una sequía de 40 años sin poder ganar un partido de eliminación directa en una justa mundialista.

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Y lo hará enfrentando a una selección ecuatoriana que, si bien no anda bien en este Mundial, clasificó como segunda en las eliminatorias de Conmebol, y el Tricolor no se puede confiar de que el partido será fácil.

¿Cuál es la alineación de México ante Ecuador en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Después de darle descanso a algunos jugadores en el partido ante Chequia, Javier Aguirre le volverá a mover a su alineación titular, sin embargo, ahora pondrá a su equipo de lujo para enfrentar a Ecuador.

En la portería no habrá sorpresas, el ‘Tala’ Rangel será el titular. En la defensa, por las bandas, Jorge Sánchez y Gallardo; central por izquierda Johan Vázquez; y había dudas sobre el otro defensa: Edson Álvarez o César Montes.

El capitán de México tuvo un buen partido ante Chequia, sin embargo, el ‘Vasco’ no hará ningún movimiento sorpresivo y saldrá a lo seguro, por lo que el ‘Cachorro’ será el otro jugador.

En el medio campo también habrá algunas variaciones. Regresa Erik Lira como contención, le acompañará Luis Romo y la gran novedad será Gilberto Mora. Aguirre le quiere dar la confianza y ser ese jugador creativo para darle juego a los delanteros.

El tridente ofensivo no cambiará y será el de lujo: Quiñones, Raúl y el ‘Piojo’ Alvarado serán los encargados de los goles.

Guillermo Ochoa lanzado al aire por todos los seleccionados. Elizabeth Velazquez

La alineación de México vs Ecuador

Portero: Tala Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora

Delanteros: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Piojo Alvarado

México, por un lugar en Octavos de Final

Hoy, México y Javier Aguirre tendrán una difícil y complicada tarea, vencer a Ecuador y poder continuar con el sueño mundialista.

Es cierto que el Tricolor es muy favorito sobre los ecuatorianos, sin embargo, las estadísticas están un poco en su contra.

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Sin embargo, en su cancha, ante una afición mexicana que apoyará indudablemente, la Selección Mexicana tiene que salir a ‘comerse’ a Ecuador y ganar dentro de los 90 minutos.