México con menos del 2% de probabilidad de ser Campeón del Mundo, según estudio

Desde el arranque del Mundial en casa, la Selección Mexicana ha despertado una enorme esperanza entre millones de aficionados mexicanos.

El Tricolor ha generado un ambiente de fiesta y optimismo en las gradas y en las calles, con el Estadio Ciudad de México como epicentro de una pasión que no se veía en décadas. Los aficionados sueñan con romper la maldición del quinto partido y avanzar en la competición.

Durante los Mundiales, México jamás ha perdido un partido en CDMX, tampoco ha estado por debajo en el marcador. Reuters

Sin embargo, con el paso perfecto que mostró el equipo de Javier Aguirre en fase de grupos, la ilusión de los mexicanos ha crecido, llegando a tal punto de pensar en ser campeones del mundo.

México tiene solo 1.8% de probabilidad de ser campeón, según estudio

De acuerdo con el estudio del Opta Analyst, que simuló el torneo 25 mil veces, México cuenta con apenas un 1.8% de probabilidades de levantar la Copa del Mundo. Esta cifra lo coloca en la posición 13 de las proyecciones generales.

El supercomputador de Opta evalúa una combinación de datos estadísticos actualizados, forma reciente, valor de plantillas, historial en torneos y dificultades del camino en la fase eliminatoria.

Para México, las simulaciones indican que tiene un 61.4% de probabilidades de llegar a los octavos de final y un 28.3% de alcanzar los cuartos, pero el salto a instancias más avanzadas se vuelve mucho más complicado ante rivales de mayor jerarquía.

En unas hipotéticas semifinales, el Tricolor solo tiene un 12% de chances de avanzar. Una cifra menor en comparación a las otras instancias, pero mayor a las probabilidades de llegar a la Final, con solo el 5%.

En contraparte, el acérrimo rival de la zona de Concacaf, Estados Unidos, lo supera. La selección de las Barras y las Estrellas tiene un 2.5% en ser campeón del Mundo, colocándolo en el lugar 11 de probabilidades.

Los dirigidos por Pochettino tienen más chances, según el estudio, de llegar a la Final del Mundial 2026, con un 5.7%, un porcentaje mayor que México.

Francia es la gran favorita, seguida de Argentina y España

Según el mismo estudio de Opta, Francia emerge como la principal candidata al título con un 18.7% de probabilidades de coronarse campeona del mundo.

El equipo galo mantiene su estatus de superpotencia gracias a su profundidad de plantilla, experiencia y equilibrio entre ataque y defensa.

Argentina ocupa el segundo lugar con un 16.3% de chances. La Albiceleste, vigente campeona, sigue contando con el factor Lionel Messi y un plantel sólido que le permite soñar con el bicampeonato.

Messi rompió dos grandes récords en el último partido ante Jordania REUTERS

España se ubica en tercer puesto con 13.5% de probabilidades. La Roja, con su estilo de posesión y una generación talentosa, es vista como una de las selecciones más consistentes del momento, aunque el modelo le asigna un camino ligeramente más complicado que a las dos favoritas.