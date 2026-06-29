Javier Aguirre confía en el Estadio de Ciudad de México: "El público es el jugador 12 que tenemos"

Javier Aguirre utiliza la misma chamarra en todas las conferencias. Jura que no es cábala, pero tampoco es la que hace juego con su pants, así que algo de suerte le debe traer. El 'Vasco', sin embargo, no se fija en medias tintas y apela a que mejorarán futbolísticamente al enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Además de desplegar otro tipo de fútbol, entiende que el Estadio Ciudad de México debe ser implacable en cuanto al apoyo para salir adelante:

"De otras derrotas en duelos directos de Mundial aprendí muchas cosas; lo importante es no equivocarse en lo mismo. La gran diferencia esta vez es nuestra localía, como nunca, el público es nuestro jugador número 12".

México no gana desde 1986

México entra en la zona escabrosa de los juegos de eliminación directa. Desde 1986 el Tri no gana un partido de este tipo en Copas del Mundo, un peso histórico que hace reflexionar al estratega:

Javier Aguirre como jugador de la Selección Mexicana durante el Mundial de 1986. Mexsport

"Diría que lo he pensado muchas veces. Las eliminaciones han tenido un culpable que es el entrenador y casi todas son trágicas, siempre hay algo para entender qué se hizo mal. La victoria es de los jugadores y la derrota de los técnicos".

El entrenador de México no comprende mucho el lema de "¿Y si sí?", ese dicho que ha tomado el vulgo popular para certificar que cree en un milagroso camino para que el Tri no solo avance, sino que trascienda, tal vez, hasta las semifinales:

"La obligación mía es hacer bien mi trabajo. Intento hacerlo mejor que ayer; si eso le da alegría al país, qué mejor. Aprovecho para mandar a Venezuela un abrazo solidario, porque recuerdo perfectamente el terremoto de 1985 aquí".

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, espera que la mentalidad sea lo mejor del equipo nacional Mexsport

En ese aspecto resaltó que la mentalidad de los jugadores que tiene es distinta a años anteriores, "es sorprendente la madurez de estos chavos, contagian, tengo 67 años y siempre dije que era como el padre, pero en realidad ya soy el abuelo. Todos piensan cosas positivas y hablar con ellos siempre es interesante".