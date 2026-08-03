Tragedia en la UFC: muere Allan Nascimento a los 34 años tras un aparente infarto

La UFC vive una jornada de luto. El peleador brasileño Allan Nascimento, integrante de la división de peso mosca, falleció este lunes a los 34 años luego de sufrir un aparente ataque al corazón mientras dormía, informó la organización mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la empresa, Nascimento fue encontrado inconsciente la mañana del lunes. Personal médico acudió de inmediato para brindarle atención de emergencia, pero los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos y fue declarado sin vida en el lugar.

Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan durante este momento increíblemente difícil", expresó la UFC.

Una carrera construida a base de perseverancia

Originario de São Paulo, Brasil, Nascimento inició su trayectoria profesional en las artes marciales mixtas en 2011 y rápidamente se consolidó como una de las promesas del peso mosca.

Durante la primera década de su carrera acumuló un récord destacado y compitió en organizaciones como RIZIN, Legacy Fighting Alliance (Legacy FC) y el Dana White's Contender Series, escenario que le abrió las puertas de la UFC.

Su desempeño le permitió llegar a la principal empresa de artes marciales mixtas a finales de 2021. Su paso por la UFC

Dentro del octágono más importante del mundo, Allan Nascimento dejó marca de cuatro victorias y dos derrotas.

El brasileño ganó reconocimiento por su habilidad en el jiu-jitsu y consiguió dos bonos por Actuación de la Noche, gracias a sus victorias por sumisión sobre Carlos Hernández y Cody Durden, dos de las actuaciones más destacadas de su carrera.

Además de competir en la UFC, Nascimento formaba parte del prestigioso equipo Chute Boxe Diego Lima, uno de los gimnasios más reconocidos de Brasil, donde entrenaba junto al ex campeón de peso ligero Charles Oliveira.

Su última pelea

La última aparición de Nascimento dentro del octágono ocurrió en junio de este año durante UFC Vegas 119, donde perdió por decisión dividida frente a Mitch Raposo en una pelea muy cerrada.

Esa derrota sería, sin saberlo, el último combate de una carrera profesional que concluyó con un récord de 22 victorias y siete derrotas.

Conmoción en las artes marciales mixtas

La noticia generó una inmediata ola de reacciones entre peleadores, entrenadores y aficionados de las artes marciales mixtas, quienes expresaron sus condolencias a la familia del brasileño y recordaron su calidad humana dentro del gimnasio.

Aunque la UFC informó que todo apunta a un aparente ataque al corazón, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del fallecimiento ni si se realizará una investigación médica adicional.

La muerte de Allan Nascimento enluta al deporte de las artes marciales mixtas y pone fin de manera inesperada a la vida de un peleador que todavía tenía carrera por delante en la mayor empresa del mundo.