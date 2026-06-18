Acusan a mexicano del ataque fallido contra evento en la Casa Blanca

Washington. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) identificó a Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano, como uno de los presuntos participantes en un supuesto plan para atacar el evento UFC Freedom 250, celebrado recientemente en la Casa Blanca.

De acuerdo con las autoridades, Hermosillo Álvarez habría tenido un papel relevante en la planeación y organización del presunto ataque, que fue frustrado antes de concretarse. El sospechoso fue detenido el 14 de junio por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Posteriormente, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria en su contra.

Estatus migratorio

El DHS señaló que Hermosillo permanecía en territorio estadounidense pese a que su visa de turista B2 venció en 2001. Posteriormente obtuvo protección bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), implementado durante la administración de Barack Obama.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el mexicano “nunca debió haber permanecido en el país” y que enfrentará los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre un supuesto complot que, según las autoridades, contemplaba ataques durante un evento masivo vinculado al presidente Donald Trump. Hasta ahora, no se han revelado mayores detalles sobre las pruebas contra Hermosillo Álvarez ni sobre la situación jurídica de otros posibles implicados.

La investigación continúa bajo la coordinación del FBI y otras agencias federales de seguridad.