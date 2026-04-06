Juventus propina nuevo descalabro a Johan Vásquez y Genoa en Serie A

Arrancando como titular y completando el partido, Johan Vásquez y Genoa sufrieron una nueva derrota en la Serie A tras caer 2-0 frente a la Juventus, conjunto que entra de lleno a la contienda por los puestos a Champions League; el mexicano y compañía, buscan mantenerse en la máxima categoría de Italia.

Tras la Fecha FIFA en donde México empató ante Portugal y Bélgica, Johan Vásquez regresó a la actividad con su equipo y visitaron a la Juventus de Turín en partido correspondiente a la Jornada 31 de la Serie A.

Desde el inicio del compromiso, la Vecchia Signora tomó ventaja en el marcador al aprovechar una desatención defensiva. Fue por conducto de Gleison Bremer cuando pudieron ponerse por delante en el marcador apenas al 4’ de tiempo corrido.

Sin dar margen alguno de reacción, Juventus mantuvo la iniciativa del compromiso y Weston McKennie apareció por sorpresa en el borde del área para recibir una diagonal matona desde la banda izquierda, cruzar su disparo y poner el 2-0 al minuto 17, mismo que terminaría siendo definitivo.

Johan Vásquez y compañía buscaron reaccionar, sin embargo, la dinámica del compromiso tuvo a Juventus mucho más cerca de aumentar la ventaja que a Genoa de acercarse en el marcador, dejando un 2-0 que no se movió más.

Johan Vásquez podría enfrentarse a Santiago Gimenez en la Serie A el fin de semana del 17 de mayo. AFP

Con este resultado, Juventus llega a 57 puntos y se ubica a uno solo del Como de Cesc Fábregas por el último puesto que da un boleto a la Champions League 2026/27, mientras que Genoa es 14° con 33 unidades, quedando 6 puntos por encima de la zona roja a 7 partidos de ponerle fin a la temporada en Italia.

Entre los partidos que le restan a Johan Vásquez y Genoa en la Serie A, destacan Como y Milan para el fin de semana del 17 de mayo, donde podría haber un duelo más en suelo italiano por el enfrentamiento del defensor ante Santiago Gimenez.

BFG