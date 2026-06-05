River Plate y Barcelona podrían reencontrarse en agosto

River Plate y Barcelona trabajan en la posibilidad de reencontrarse el próximo 7 u 8 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires, en uno de los partidos de pretemporada más atractivos de los últimos años.

Según reportes surgidos en Argentina y España, el club argentino invitó formalmente al conjunto catalán para disputar el encuentro como parte de la preparación rumbo a la temporada 2026-27. La propuesta se encuentra actualmente bajo análisis por parte de la directiva blaugrana, que estudia distintas alternativas para mantener en ritmo competitivo a su plantel antes del arranque de LaLiga.

El equipo dirigido por Hansi Flick comenzará su pretemporada el próximo 13 de julio. Debido a la Copa del Mundo 2026, los catalanes iniciarán los trabajos sin muchos de sus futbolistas internacionales, aunque para las fechas contempladas del posible amistoso, la gran mayoría ya estaría disponible para viajar a Buenos Aires.

La posibilidad de enfrentar a River Plate resulta especialmente atractiva para el Barcelona. Además del prestigio deportivo del rival, el encuentro tendría un enorme valor histórico. La última vez que el conjunto catalán disputó un partido en Argentina fue en 1964, cuando participó en la Copa Confraternidad junto a River Plate, Boca Juniors y Botafogo.

De concretarse el amistoso, también sería el primer enfrentamiento entre ambos clubes desde la final del Mundial de Clubes de 2015. Aquella tarde en Japón, el Barcelona se impuso por marcador de 3-0 gracias a las anotaciones de Lionel Messi y Luis Suárez, en una de las generaciones más exitosas de la institución española.

Más allá del aspecto histórico, el encuentro representaría una oportunidad importante para ambas instituciones. River Plate tendría la posibilidad de recibir a uno de los clubes más populares del planeta en un Monumental que suele registrar llenos absolutos, mientras que el Barcelona sumaría una prueba de alto nivel antes del inicio de la nueva campaña.

La expectativa también crece por la posibilidad de que el viaje tenga una conexión con el mercado de fichajes. Julián Álvarez, formado en las fuerzas básicas de River Plate, continúa apareciendo entre los nombres vinculados al Barcelona para futuras ventanas de transferencias, por lo que una visita al Monumental tendría además un atractivo comercial y mediático adicional.

Antes de una posible escala en Argentina, el Barcelona tiene previsto realizar una concentración en Saint George's Park, el centro de entrenamiento de la Federación Inglesa de Futbol. Ahí disputará varios amistosos frente a rivales ingleses que todavía no han sido confirmados.

Una vez concluida esa gira, y dependiendo de cuándo arranque oficialmente el campeonato español, el viaje a Buenos Aires podría convertirse en una de las últimas pruebas del Barcelona antes de iniciar la temporada.

El calendario también será un factor importante en la decisión final. Mientras LaLiga pretende arrancar la nueva temporada el 15 de agosto, la Asociación de Futbolistas Españoles busca retrasar el inicio hasta el día 22 para permitir una mejor recuperación de los jugadores tras el Mundial.

Por ahora, River Plate y Barcelona mantienen conversaciones para hacer realidad un partido que reuniría a dos de las instituciones más populares del planeta. Si las negociaciones prosperan, el Monumental albergará un duelo que no se ve desde hace más de una década y que marcaría el regreso de los blaugranas a suelo argentino después de 62 años.