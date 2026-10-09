Mourinho defiende a Mbappé y explota contra las críticas: “Es ridículo”

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, salió en defensa de Kylian Mbappé tras las críticas que recibió el delantero francés durante el parón de selecciones. El atacante abandonó la concentración de Francia por una lesión de rodilla y continuó su proceso de recuperación en Madrid, pero algunas de sus actividades durante los días de descanso desataron cuestionamientos sobre su compromiso con el conjunto blanco.

La controversia creció después de que Mbappé fuera visto en París, en un evento relacionado con la Semana de la Moda, y posteriormente circularan imágenes suyas montando en bicicleta durante un viaje de descanso. Estas situaciones generaron comentarios en medios de comunicación y redes sociales, donde algunos aficionados cuestionaron si el francés debía centrarse exclusivamente en su recuperación física.

Ante la polémica, Mourinho calificó de “ridículas” las críticas y lamentó que la atención se desviara de los asuntos deportivos en la previa del compromiso del conjunto blanco.

Es ridículo. Pensaba que había suficientes 'casos' reales en el mundo del futbol en las últimas semanas, pero parece que no eran suficientes”, declaró en conferencia de prensa.

El técnico portugués también mencionó otros temas que han generado debate en el futbol internacional, como la situación del Manchester City, el caso Negreira y la situación de Cristiano Ronaldo con su entrenador, para cuestionar el enfoque de las preguntas sobre el atacante francés.

Mourinho explica la recuperación de Mbappé

El entrenador también detalló que Mbappé recibió una evaluación médica en Madrid y consultó a un especialista externo, debido a los antecedentes de su lesión de rodilla. Según Mourinho, ambos diagnósticos coincidieron, por lo que no consideró necesario hacer públicos todos los detalles del proceso de recuperación.

Mbappé estuvo aquí, recibió su diagnóstico, fue a un consultor externo, porque su rodilla tiene un historial que no puedes olvidar, y hubo total acuerdo con el diagnóstico del Real Madrid y este consultor externo. En cuanto a su recuperación, no tenéis por qué conocer todos los detalles. Pero entonces entramos en el terreno de buscar problemas”, expresó.

Con estas palabras, Mourinho defendió a Mbappé y rechazó las especulaciones sobre su comportamiento durante el parón de selecciones. El entrenador respaldó la manera en que el club ha gestionado la situación médica del delantero y consideró que sus actividades fuera de las canchas no justificaban los cuestionamientos.

¿Mbappé jugará ante el Villarreal?

Mourinho también manifestó que contaba con Mbappé para el próximo partido del Real Madrid frente al Villarreal, una señal de confianza en el delantero pese a la controversia.

La postura del entrenador busca centrar la atención en el rendimiento deportivo del equipo y dejar atrás las críticas a Mbappé relacionadas con sus días de descanso. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el escrutinio al que están sometidas las grandes figuras del futbol, cuyas decisiones fuera del campo pueden convertirse en motivo de debate público.