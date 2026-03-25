Morgan Mathelon: El profesor que dejó las aulas para buscar el Mundial con Nueva Caledonia

GUADALAJARA.–Pocos saben su nombre, y menos imaginan su rutina. Morgan Mathelon no vive del futbol. No entrena en instalaciones de lujo ni tiene patrocinadores millonarios.

Tiene un trabajo que describe “de la vida real”, uno que paga las cuentas y después, cuando el tiempo se lo permite, persigue su sueño que es jugar al futbol.

Originario de Nueva Caledonia, Mathelon es profesor de deportes. Representa a una generación que no encajan en el molde del futbolista moderno. Para él, el balón no es una obligación, es una pasión. Su historia no está marcada por contratos, sino por el esfuerzo diario y lo sacrificios silenciosos que hacen él y el resto de sus compañeros de selección.

Este jueves cuando enfrenten a Jamaica, Mathelon y su selección buscarán seguir con la ilusión de colarse por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA. Para muchos sería un partido más, pero para él, es la oportunidad de demostrar que los sueños también se construyen después de una jornada laboral.

Hemos puesto a Nueva Caledonia en el mapa. Estamos acostumbrados a tener viajes largos, hemos tenido un poco tiempo de adaptación, pero se sienten muy bien. Ha sido un gran placer estar en México para estos partidos”, señaló con una sonrisa que delata la ilusión de toda una nación.

Cuando surgió la oportunidad de sumarse al Mundial, su sueño más grande, se encontró con un problema: cumplir con horas extras antes y después de regresar a Nueva Caledonia.

La mayor parte de los juegos del equipo son amateur con otros trabajos profesionales. El futbol lo tomo como un hobby, el fUtbol, es algo que aprecio mucho, pero tengo otro trabajo en la vida real”.

Obtener la autorización no es lo más complicado, es bastante fácil, pero debo recuperar las horas que pierdo. Esto genera fatiga, además de no ser suficientemente reconocido por mi trabajo”, declaró en defensa.