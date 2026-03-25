Morgan Mathelon: El profesor que dejó las aulas para buscar el Mundial con Nueva Caledonia
"El futbol es un hobby, tengo un trabajo en la vida real": conoce la historia de Morgan Mathelon, el docente que debe recuperar horas de clase para cumplir su sueño mundialista en México
GUADALAJARA.–Pocos saben su nombre, y menos imaginan su rutina. Morgan Mathelon no vive del futbol. No entrena en instalaciones de lujo ni tiene patrocinadores millonarios.
Tiene un trabajo que describe “de la vida real”, uno que paga las cuentas y después, cuando el tiempo se lo permite, persigue su sueño que es jugar al futbol.
Originario de Nueva Caledonia, Mathelon es profesor de deportes. Representa a una generación que no encajan en el molde del futbolista moderno. Para él, el balón no es una obligación, es una pasión. Su historia no está marcada por contratos, sino por el esfuerzo diario y lo sacrificios silenciosos que hacen él y el resto de sus compañeros de selección.
Este jueves cuando enfrenten a Jamaica, Mathelon y su selección buscarán seguir con la ilusión de colarse por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA. Para muchos sería un partido más, pero para él, es la oportunidad de demostrar que los sueños también se construyen después de una jornada laboral.
Hemos puesto a Nueva Caledonia en el mapa. Estamos acostumbrados a tener viajes largos, hemos tenido un poco tiempo de adaptación, pero se sienten muy bien. Ha sido un gran placer estar en México para estos partidos”, señaló con una sonrisa que delata la ilusión de toda una nación.
Cuando surgió la oportunidad de sumarse al Mundial, su sueño más grande, se encontró con un problema: cumplir con horas extras antes y después de regresar a Nueva Caledonia.