La arenga de Keylor Navas para el Pumas – Pachuca

Keylor Navas, capitán de los Pumas, lanzó un mensaje de optimismo de cara a la vuelta de las semifinales ante Pachuca, en la que van perdiendo por 1-0. Los dirigidos por Efraín Juárez van por la victoria para poder avanzar a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“¡Queremos estar en la final!”, publicó el costarricense en redes sociales, donde también adjuntó un video que recopila varios momentos en el Olímpico Universitario, donde se contó con el apoyo de la afición en su duelo contra el América.

Pumas necesita la victoria para poder avanzar a la final Mexsport

Para avanzar a la final, Pumas está obligado a ganar por cualquier marcador. El empate global le da el pase por el criterio de la tabla de posiciones.

Los universitarios tienen un dato que les da esperanza. De seis ocasiones en que los Pumas perdieron la ida de las semifinales, en cinco ganaron el duelo de vuelta. Sólo en el Apertura 2023 empataron 1-1 con Tigres.

Hay datos de esperanza para Pumas para la vuelta ante Pachuca Mexsport

Otro dato que también da esperanza, es el que Pumas venció a Pachuca en dos de sus últimas tres visitas al Olímpico Universitario: 3-1 en el Clausura 2024 y 2-0 en el Apertura 2024.

Para que el Pachuca pueda avanzar a la final, le basta con un empate. En la ida de las semifinales, los Tuzos le propinaron su primera derrota en 11 partidos.

¿DÓNDE VER EL PUMAS – PACHUCA, VUELTA DE LAS SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026?

- Canal 5.

- Canal 7.

- TUDN.

- Vix.