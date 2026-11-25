Monterrey vs. América en VIVO. El juego de Ida de los Cuartos de Final del AP2026
Comienza la fiesta grande de los ocho clasificados del Apertura 2026
Por: Sergio Alvarez
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Comienza el juego de ida de los cuartos de final
Rayados recibe a monterrey en el gigante de acero
0'Así saltaron a la cancha las Águilas
0'Bryan no está en el once titular
El uruguayo de las Águilas del América no está en el once titular
0'La otra baja importante en Rayados
Salta a la cancha para defender la portería de Rayados Luis Cárdenas, en sustitución de Esteban Andrada por lesión de rodilla, se perderá toda la Liguila.
0'Se confirma la ausencia americanista
El delantero de las Águilas, Henry Martin, no está en el once titular del América
0'Ya calientas las Águilas
0'Así será el once titular de Guillermo Almada
#30 Rodolfo Cota, #3 Israel Reyes, #5 Kevin Álvarez, #14 Santiago Bueno, #15 Santiago Ramos, #6 Edwin Cerrillo, #10 Alejandro Zendejas, #13 Alan Cervantes, #22 Oscar Perea, #28 Erick Sánchez, #93 Miguel Borja.
0'Listas las alineaciones de Rayados de Monterrey
#22 Luis Cárdenas, #2 Ricardo Chávez, #3 Gerardo Arteaga, #4 Víctor Guzmán, #7 Lucas Ocampos, #8 Oliver Torres, #10 Luca Orellano, #17 Jesús Corona, #25 Orbelín Pineda, #30 Jorge Rodríguez, #99 Hugo Cuypers.
0'Rayados hace pesar su localía