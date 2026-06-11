Monterrey: Sin juegos de la Selección, pero con el mejor Fan Fest del Mundial

Monterrey no tendrá partidos de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la ciudad regiomontana confía en convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo fuera de la cancha gracias a lo que, aseguran, será el mejor Fan Festival de las 16 sedes mundialistas.

Así lo afirmó Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, quien destacó el trabajo realizado durante los últimos tres años para construir una experiencia capaz de atraer a miles de aficionados, tengan o no boletos para ingresar al estadio.

Sin duda va a ser el mejor de los 16 y no lo digo porque seamos Monterrey, sino porque tenemos tres años trabajando”, aseguró

La apuesta de la ciudad se concentra en Parque Fundidora, un espacio que Hütt calificó como el mejor venue del Mundial para este tipo de eventos y que contará con el respaldo operativo de Apodaca Group, empresa responsable de algunos de los festivales musicales más importantes de América Latina.

“Tenemos, dicho por FIFA, el mejor venue, que es Parque Fundidora, y la mejor empresa productora, que es Apodaca Group”, explicó.

El Fan Festival ofrecerá dos escenarios, tres pantallas gigantes para seguir los partidos, áreas gastronómicas a gf, espacios de convivencia y una cartelera musical de gran escala, además de cuatro eventos masivos que, según los organizadores, no tienen precedente en una sede mundialista.

“Van a ver las áreas de comida, el área de Food and Soul, los dos escenarios, las tres pantallas para pasar partidos y una oferta musical espectacular”, señaló.

La expectativa es tan alta que la demanda para los espacios VIP ya superó las previsiones iniciales.

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, aseguró que la ciudad está lista para recibir a miles de aficionados durante la Copa del Mundo 2026 y presumió que el Fan Festival de Parque Fundidora será el mejor entre las 16 sedes mundialistas. Emmanuel Campa

“La demanda de boletos para la zona VIP ha sido impresionante”, reconoció el directivo.

Hütt también adelantó que Monterrey espera recibir miles de visitantes internacionales, incluidos aficionados que podrían viajar sin entradas para los encuentros. Como ejemplo recordó la experiencia vivida durante el repechaje intercontinental, cuando seguidores iraquíes radicados en Estados Unidos terminaron viajando para acompañar a su selección y generaron una convivencia positiva con la comunidad regiomontana.

“Eso mismo nos puede pasar con suecos, coreanos, japoneses o tunecinos”, comentó.

De hecho, reveló que representantes diplomáticos de Túnez estiman la llegada de alrededor de mil aficionados directamente desde ese país, además de otros dos o tres mil más que podrían trasladarse desde distintas ciudades de Estados Unidos.

Aunque todavía es imposible calcular cuántos visitantes llegarán sin boleto para los partidos, el dirigente considera que la ciudad vivirá una importante afluencia internacional durante las próximas semanas, impulsada por las comunidades extranjeras que residen en territorio estadounidense.

Mientras otras sedes presumen a las selecciones que recibirán, Monterrey apuesta a que su principal estrella durante el Mundial estará fuera del estadio, con una experiencia diseñada para reunir a aficionados de todo el mundo en Parque Fundidora.

“Vamos a tener un estadio y cuatro partidos llenos”, sentenció Hütt.