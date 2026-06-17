Monterrey recibe a la princesa Hisako de Takamado para el partido mil de los Mundiales

La princesa Hisako de Takamado aterrizó este miércoles en Monterrey para una visita de cuatro días que tendrá como punto culminante su asistencia al encuentro entre Japón y Túnez, partido que pasará a la historia por convertirse en el número mil disputado en las Copas del Mundo.

La integrante de la familia imperial japonesa permanecerá en Nuevo León del 17 al 21 de junio como invitada especial para una agenda que combinará actividades turísticas, compromisos académicos y reuniones protocolarias, además de su presencia en uno de los encuentros más simbólicos del torneo.

Su visita tiene además una historia previa. Meses atrás, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó una gira de trabajo por Japón y sostuvo un encuentro con la princesa en el Palacio de Akasaka, una de las residencias oficiales de la familia imperial.

Fue ahí donde el mandatario estatal le extendió personalmente la invitación para viajar a Monterrey y presenciar el encuentro que marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo.

La invitación tuvo un significado especial debido al estrecho vínculo de la princesa con el futbol. Durante años fungió como vicepresidenta honoraria de la Federación Japonesa de Futbol, por lo que su presencia representa mucho más que una visita protocolaria.

Mientras tanto, las autoridades estatales ya pusieron en marcha un operativo especial de seguridad para resguardar tanto a la integrante de la familia imperial japonesa como a los miles de aficionados nipones que se espera lleguen a la ciudad durante los próximos días.

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que los protocolos de traslado y protección fueron uno de los temas centrales de la reunión de seguridad celebrada este miércoles.

“Sí, hay un operativo que precisamente en la reunión de seguridad se trató hoy respecto a las cuestiones de seguridad y de traslado, tanto de la princesa como de la afición japonesa”, explicó el funcionario.

Por su parte, Samuel García aseguró que la vigilancia se ha reforzado por aire y tierra.

“La nueva Fuerza Civil protege a Nuevo León por cielo y tierra con los dos Black Hawks, vigilando que todo esté en orden y estar listos para recibir a la princesa de Japón”, publicó el gobernador en sus redes sociales.

La agenda oficial comenzará este jueves con una visita al Parque Ecológico Chipinque, uno de los espacios naturales más representativos del área metropolitana de Monterrey.

El viernes acudirá al Tecnológico de Monterrey para cumplir diversos compromisos académicos, mientras que el sábado recorrerá el Mirador del Obispado y sostendrá una reunión protocolaria con el gobernador.

Además, antes del encuentro visitará a la Selección de Japón durante una de sus sesiones de entrenamiento en la entidad como muestra de respaldo al equipo.

Horas más tarde acudirá al Estadio Monterrey para presenciar el choque entre Japón y Túnez, un partido que más allá de los puntos en disputa quedará inscrito en los libros de historia al convertirse en el encuentro número mil de las Copas del Mundo.

La salida de la princesa Hisako de Takamado está programada para la mañana del 21 de junio, luego de una visita que representa una de las presencias de mayor perfil internacional que ha recibido Monterrey durante el Mundial de 2026.

La princesa futbolera que representó a Japón en los Mundiales

Más allá de su papel dentro de la familia imperial japonesa, la princesa Hisako de Takamado es una de las figuras de la realeza con mayor vínculo con el futbol a nivel internacional. Durante años desempeñó funciones como vicepresidenta honoraria de la Federación Japonesa de Futbol, convirtiéndose en una de las principales embajadoras deportivas de su país.

Viuda del príncipe Norihito de Takamado, la princesa ha representado a Japón en numerosos eventos deportivos alrededor del mundo y ha sido una presencia habitual en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y competencias internacionales. Su participación ha contribuido a fortalecer la imagen del deporte japonés fuera de sus fronteras.

Además de su labor institucional, Hisako de Takamado es reconocida por su trabajo en causas culturales, educativas y de intercambio internacional. Habla varios idiomas y ha impulsado proyectos relacionados con la educación, el arte y la cooperación entre Japón y otras naciones, convirtiéndose en una de las integrantes más activas y visibles de la familia imperial japonesa.