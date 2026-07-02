¡Monster Trucks y conciertos! Preparan el Autódromo Hermanos Rodríguez para el segundo Speed Fest 

Más de 200 pilotos están listos para hacer rugir los motores este 15 de agosto en la segunda edición del año del Speed Fest, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; la Súper Copa Roshfrans encabezará la cartelera como el evento principal.

Después del Mundial de futbol, la actividad deportiva seguirá en la capital con la élite del automovilismo, con boletos ya disponibles al público general. Los precios van de 250 pesos en Grada 1 y 2 hasta los 750 pesos en zona VIP. Sin embargo, los organizadores confirmaron que en los próximos días ofrecerán boletos a cambio de donativos (arroz o frijol), para las víctimas del doble terremoto en Venezuela.

Gerardo Luis Castillo, director de Expansión Grupo Rentable, expresó que “es buen momento para el deporte motor en México, todos estamos positivos y viene también por el Mundial con la Selección Mexicana”.

Por su parte, el expiloto y promotor Michel Jourdain se refirió al crecimiento de la Súper Copa Roshfrans.

“Vamos con tres de cuatro de nuestras categorías, las motocicletas no podrán ir, estamos muy emocionados con esta copa fue pausa importante por el tema del Mundial 2026, nos está sirviendo para trabajar, el campeonato está peleadísimo en todas las categorías".

En entrevista con Excélsior, el referente del automovilismo mexicano añadió que "empieza la segunda parte de nuestra temporada, seguir peleando por el campeonato. Para todo el automovilismo, es importante lo que estamos haciendo. Hemos ido creciendo cada año, este año en todas las fechas han sido buenísimas, motivado en la respuesta del público. En el mundo siempre he estado arriba de un coche, pero en esta faceta buscamos mejores oportunidades a los pilotos jóvenes".

Michel Jourdain, referente del deporte motor en México; hoy funge como director de la Copa Roshfrans. Christian Mendoza/ Excélsior

¿Qué categorías están confirmadas?

El público mexicano podrá ser testigo del evento principal, la quinta fecha de la Súper Copa Roshfrans. También carreras de tractocamiones, Fórmula 5, la México Racing Cup (TC 2000, Superturismo y Turismo Light); Monster Trucks y exhibiciones de Drift marcarán la pauta.

"Esperamos cerca de 17 mil a 18 mil personas. Cada Speed es un reto, ya la tenemos dominada, nos cambia que el concierto será en la recta, para que todos lo vean en la pista y en las suites del paddock. Estamos renovando ahora que tendremos Drift, Monster Trucks, incluso espectáculo aéreo con aviones de la Fuerza Aérea. Tendremos lucha libre, gastronomía, activaciones, buscamos que todo sea familiar", dijo Enrique Limón, director comercial de Speed Fest, en charla con esta casa editorial.

Alex Cervantes baja la adrenalina

Después de desafiar al peligro como referente del FMX, Alex Cervantes ahora lleva su pasión como promotor del deporte motor. Rumbo al Speed Fest explicó su intervención, para maravillar tanto a niños como adultos.

"Siempre queremos traer cosas nuevas, ahora una Monster Truck la pondremos en acción, el Drift que complementa el espectáculo. Hemos tenido un año movido en esta faceta de promotor, sigo dentro de los deportes, ahora enfocado con eventos".