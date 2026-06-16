¿Mohammad Mohebi festejó disparando? La dura crítica al gol de Irán 

Irán hizo su presentación en la Copa del Mundo 2026 en un partidazo que terminó 2-2 ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Pese a las tensiones políticas con Estados Unidos, que han complicado su preparación y logística, el equipo persa mostró carácter al remontar en dos ocasiones y sumar un valioso punto en su debut.

Mohammad Mohebi celebrando el gol del empate de Irán REUTERS

El encuentro fue vibrante, con goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi para Irán, respondiendo a los tantos de Elijah Just por los All Whites. Más allá del resultado, el partido quedó marcado por el contexto extradeportivo y por un gesto que generó polémica inmediata.

¿El jugador iraní festejó el gol disparando a la tribuna?

El gol del empate definitivo de Mohammad Mohebi en el minuto 64 desató no solo alegría entre los iraníes, sino también un fuerte debate en redes sociales.

El mediocampista celebró apuntando con dos dedos hacia su brazo y luego extendiendo la mano como si disparara, un gesto que muchos interpretaron como una imitación de un arma de fuego dirigida hacia la tribuna.

Esta acción ha sido fuertemente criticada en un contexto de alta sensibilidad política. Con el partido disputado en suelo estadounidense y en medio de tensiones entre Irán y Estados Unidos, varios usuarios lo vieron como un mensaje provocador o político, pidiendo incluso intervención de la FIFA.

Algunos lo consideraron inapropiado para el espíritu del torneo, mientras otros defendieron que se trató de una celebración espontánea sin intención política.

¿Por qué Mohebi celebró disparando a la tribuna?

Tras finalizar el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, Mohebi explicó que no había ningún mensaje oculto y que solo fue una celebración personal, aunque el daño en la percepción ya estaba hecho.

Quería dar las gracias a todos los iraníes que viven en Los Ángeles, crean un ambiente fantástico. Se me ocurrió la celebración y hago esto (gestos) para todos los aficionados, solo es una celebración, ya sabes”, comentó.

Mohammad Mohebi durante la celebración del gol de Irán REUTERS

El técnico iraní se queja por la logística impuesta

Tras el pitazo final, el entrenador Amir Ghalenoei no ocultó su molestia. El técnico denunció que el equipo fue obligado a abandonar inmediatamente Estados Unidos para regresar a su base de entrenamiento en Tijuana, México, solo horas después del partido.

Según el DT, esta medida les impide una recuperación adecuada y les genera un desgaste físico importante.

Ghalenoei describió a su plantel como “quizás el más oprimido” del torneo debido a las restricciones de visas y la obligación de cruzar la frontera constantemente.

El capitán Mehdi Taremi también calificó la situación como un “desastre” para el equipo, destacando la falta de tiempo para descansar y entrenar con normalidad. Pese a todo, Irán logró sumar en su debut y ahora tendrá que entrenar en México para preparar su siguiente duelo.