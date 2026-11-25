La MLS cambiará la forma en que define a su campeón. Los dueños de los clubes acordaron reducir de 18 a 16 equipos la postemporada, eliminar la ronda de comodines y sustituir las series al mejor de tres por eliminatorias de ida y vuelta en las dos primeras rondas. El cambio se aplicará desde la temporada 2027-2028, la primera que arrancará en julio y coronará a su campeón en mayo.

Los propietarios aprobaron el formato el 12 de noviembre en una reunión en Miami y el anuncio oficial se espera para el 3 de diciembre. En octavos y cuartos de final, cada club jugará un partido en casa y otro de visita. El marcador global definirá al ganador, con tiempo extra y penaltis como criterios de desempate todavía sujetos a cambios. Las semifinales y la final se disputarán a un solo partido.

¿Cómo se juegan ahora los playoffs de la MLS?

En 2026 clasificaron nueve equipos por conferencia. Los primeros siete del Este y los primeros siete del Oeste avanzaron directo a la primera ronda, mientras que el octavo y el noveno de cada conferencia se enfrentaron en un partido de comodines. El ganador de ese duelo se cruzó con el líder de su conferencia.

La primera ronda se disputa al mejor de tres partidos. El equipo mejor ubicado recibe el primero y, si hace falta, el tercero. Cada encuentro tiene un ganador y el primero que consigue dos victorias avanza, sin importar cuántos goles haya marcado en el total de la serie. Si un juego de esta ronda o de comodines termina empatado a los 90 minutos, se define directamente en penaltis.

Las semifinales y finales de conferencia, así como la MLS Cup, se juegan a un solo partido. En esas instancias hay tiempo extra en caso de empate y, si persiste la igualdad, se recurre a los penaltis. La final se juega en casa del equipo con el mejor registro de temporada regular entre los dos finalistas.

¿Cómo cambiará el calendario de la MLS?

Antes de estrenar el calendario de julio a mayo, la MLS disputará una temporada corta de transición. El torneo arrancará el fin de semana del 19 al 21 de febrero de 2027 y cada club jugará 14 partidos, uno contra cada rival de su conferencia. Los ocho mejores del Este y los ocho mejores del Oeste clasificarán a unos playoffs con todas las rondas a partido único. La final se jugará a finales de mayo.

La primera campaña completa con el nuevo calendario comenzará en julio de 2027 y terminará con la MLS Cup en mayo de 2028. La fase regular mantendrá los 34 partidos por club y tendrá una pausa invernal desde mediados de diciembre. No habrá partidos de liga en enero y la actividad se retomará en febrero.

La MLS también prevé repartir a sus 30 clubes en cinco divisiones. Cada equipo jugaría dos veces contra los rivales de su división y una contra el resto. La posición divisional y la tabla general se tomarían en cuenta para repartir los boletos a playoffs, aunque todavía falta definir cuántos lugares se otorgarán por cada vía.