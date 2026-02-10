La MLS es la tienda favorita de las Chivas para comprar jugadores

Cuando Chivas se estrelló ante su realidad, esa que marca tener sólo a jugadores mexicanos como una pesada cruz, miró hacía otros horizontes.

Entonces encontró en la geografía una salida. Comprendió que Estados Unidos y su creciente efervescencia por el futbol, le podía ayudar, además de que es el país que más mexicanos tiene fuera de nuestro territorio. Donde había crisis, encontró una inversión.

Chivas dejó de comprar en el mercado mexicano debido a los altos costos que los demás equipos le ponen. Saben que el Guadalajara es por mucho la factoría más grande de dinero y los que mejores dividendos reciben de patrocinadores y televisoras, por eso les dejan muy caro a los refuerzos mexicanos y de paso, los equipos le complican la opción de reforzarse para pelear el campeonato.

Chivas juega bien y es líder del torneo Clausura 2026. Foto tomada de @Chivas

Ahí hay una explicación clara del por qué a Chivas le cuesta tanto salir con el primer lugar en México. Por eso, decidió buscar otras ofertas.

UN JUGADOR POR AÑO

Chivas vio en la MLS a un aliado, ya sea para jugadores en formación o veteranos que hay que repatriar. Es mucho más sencillo negociar con equipos con los que no se compite. Por ende, han cargado la mano allá y traen desde hace una década, un jugador por año o dos.

Este torneo obtuvo a Brian Gutiérrez del Chicago y a Jonathan Pérez del Nashville, que no rebasan los 23 años, pero también han comprado a experimentados como Javier Chicharito Hernández o Alan Pulido en su momento.

Jonathan Pérez jugará en su primer equipo de la Liga MX, llega del Nashville FC. Foto de IG: @nashvillesc

Por ejemlplo, Alejandro Zendejas, quien es hoy en día figura del América, fue encaminado al futbol mexicano por las Chivas, quienes lo vieron en su formación en Texas para traerlo en 2016.

Cade Cowell que tuvo en efímero brillo en las Chivas, llegó de la MLS, lo mismo que Tony Alfaro, Daniel Aguirre o Fidel Barajas.

A Uriel Antuna también lo trajeron de allá cuando negociaron con el Galaxy y los regresos del Chicharito Hernández, Alan Pulido o Daniel Ríos, que no fueron tan efectivos, también se lograron en esa tienda que para Chivas es la mejor, la MLS.