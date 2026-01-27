MLS se burla del futbol mexicano con dos jugadores del Tri

La eterna rivalidad entre el futbol de Estados Unidos y el de México sumó un nuevo capítulo cargado de sarcasmo y orgullo regional. En las últimas horas, una publicación de la Major League Soccer (MLS) en redes sociales desató una ola de comentarios entre los aficionados aztecas. La liga estadounidense compartió una imagen de Brian Gutiérrez y Obed Vargas, dos de las promesas más brillantes que hoy defienden la camiseta de la Selección Mexicana, acompañada del contundente mensaje: 'Hechos en la MLS'.

Para muchos, este gesto representó un "dardo" directo hacia la estructura de formación del balompié nacional, recordando que el talento que hoy ilusiona al Tricolor se pulió originalmente en las canchas del país vecino. Ambos futbolistas personifican el fenómeno de los jugadores con doble nacionalidad que, tras iniciar su proceso en el norte, decidieron representar los colores de México.

EL CAMINO DE BRIAN GUTIÉRREZ: DE CHICAGO A VERDE VALLE

El caso de Brian Gutiérrez destaca como uno de los éxitos más recientes de captación para la Federación Mexicana de Futbol. El volante ofensivo tuvo un paso sumamente destacado por el Chicago Fire, equipo donde acumuló 164 partidos oficiales, marcó 21 goles y entregó 25 asistencias. Su visión de juego y capacidad creativa lo convirtieron en un referente de la "Ciudad de los Vientos" antes de dar el salto hacia las Chivas.

Brian Gutiérrez jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

A pesar de que Gutiérrez tuvo participación previa con las selecciones menores de los Estados Unidos, el jugador optó por el 'One Time Switch' de la FIFA. Gracias a este recurso legal, Brian realizó su cambio de federación de forma definitiva para ponerse a las órdenes del seleccionado mexicano, convirtiéndose en un refuerzo de lujo tanto para el Rebaño Sagrado como para el proyecto nacional de cara a las próximas competencias internacionales.

OBED VARGAS: LA JOYA QUE RECHAZÓ AL AMÉRICA

Por otro lado, la figura de Obed Vargas mantiene los reflectores encima debido a su enorme potencial físico y técnico. El mediocampista todavía pertenece a las filas del Seattle Sounders, club con el que sumó ya 130 encuentros y ocho anotaciones. Vargas fue pieza fundamental y una de las grandes figuras de la Selección Mexicana en el pasado Mundial Sub-20, donde el equipo nacional alcanzó los Cuartos de Final antes de caer ante Argentina.

Obed Vargas jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

Su desempeño no pasó desapercibido en la Liga MX, donde el América intentó ficharlo para apuntalar su media cancha. Sin embargo, el juvenil declinó la oferta de las Águilas con una meta clara en mente: emigrar directamente al futbol del viejo continente. Obed prefirió mantenerse en la vitrina de la MLS o esperar una oferta formal desde Europa antes que aterrizar en Coapa.

Con este contexto, la frase de la liga norteamericana cobra un sentido de reclamo territorial. Mientras México celebra contar con estos elementos en sus filas, la MLS se encargó de recordarle al mundo que, aunque jueguen para el Tricolor, su ADN futbolístico se moldeó bajo su supervisión.