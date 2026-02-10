Exfutbolista argentino muere tras una pelea; buscan a su propio hermano

El mundo del deporte en Sudamérica se vistió de luto tras confirmarse una noticia que sacudió a la opinión pública por la brutalidad y el contexto familiar del suceso. Lucas Ignacio Pires, reconocido exfutbolista argentino de 29 años, perdió la vida luego de una violenta disputa en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Lo que comenzó como una discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un homicidio, donde las autoridades señalaron a una persona muy cercana como el presunto responsable: su propio hermano.

El trágico evento ocurrió en las calles del barrio, un hecho que conmocionó a los vecinos y a la comunidad deportiva. Pires, quien formó parte de las filas del club Almirante Brown, se vio involucrado en una confrontación física. Lamentablemente, la riña tomó un giro mortal cuando apareció un arma improvisada que sentenció el destino del joven delantero.

UNA DISCUSIÓN QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA FATAL

Los detalles del crimen emergieron gracias a la labor periodística y a las investigaciones iniciales. El periodista especializado en nota roja, 'Pampa Mónaco', difundió imágenes captadas por una cámara de seguridad que resultaron clave para entender la mecánica de los hechos. En el video se aprecie el momento exacto de la agresión, donde, en medio del altercado, el agresor utilizó una botella de vidrio rota para atacar a su adversario.

Según el reporte de las fuentes judiciales y los informes de la policía local, el ataque fue certero y devastador. Lucas Pires recibió una herida profunda en el antebrazo derecho. El filo del vidrio alcanzó una arteria, lo que provocó de manera inmediata una hemorragia masiva que el cuerpo del atleta no pudo resistir. Aunque los servicios de emergencia actuaron y trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital Néstor Kirchner, los médicos no lograron estabilizarlo. La gravedad del corte y la consecuente pérdida de sangre causaron su muerte poco después de llegar al centro médico.

EL PRINCIPAL SOSPECHOSO HUYÓ DE LA ESCENA

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, organismo que caratuló el expediente como un posible crimen intrafamiliar. Las pesquisas apuntaron de inmediato hacia el hermano de la víctima como el autor material del asesinato. Tras propinar el corte fatal, el sujeto se dio a la fuga, lo que desató un operativo policial para dar con su paradero y esclarecer los motivos que llevaron a este desenlace mortal entre consanguíneos.

Por su parte, el club Almirante Brown de Isidro Casanova, institución donde Pires se desempeñó como delantero, emitió un comunicado oficial para expresar su pesar. "El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", publicó el equipo en sus redes sociales. La noticia dejó un vacío en el futbol argentino, no solo por la pérdida de un joven deportista, sino por la violenta naturaleza de su partida a manos de un familiar.