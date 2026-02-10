Acusan a Nicolás Larcamon de agredir a automovilista, se hace viral... pero es falso

Las redes sociales son un mundo muy confuso, solitario y a veces peligroso. Un hombre puede estar en su trabajo y al mismo tiempo ser acusado de un delito.El poder del click ha rebasado a la sociedad y nadie se salva.

Sucedió con Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul al que en redes acusaron de un conflicto vial. La imagen es la de un hombre que supuestamente, al bajar de su auto en un arroyo vehicular, golpea a otro que se encuentra al interior de su auto.

Aunque el vídeo fue grabado por una mujer, el bribón que lo retomó le puso que Larcamón había bajado de su auto a golpear a otro porque le había reclamado por la falta de refuerzos en el equipo.

El conflicto ocurrió en la Ciudad de México alrededor de las 8 de la mañana, hora en la que Nicolás Larcamón suele llegar a las instalaciones del Cruz Azul en La Noria, Xochimilco, al sur de la capital.

Muchos usuarios, por ignorancia o por dolo, replicaron la nota acusándolo sin razón, juzgando el hecho y recriminan incluso al Cruz Azul o a la liga por lo sucedido.

Cruz Azul no le da importancia

Consultados al interior del club, mencionaron que lo sucedido en redes sociales no les afecta, incluso argumentaron que su técnico no maneja redes y no le importa revisar ese tipo de cosas.

A la par, fue un día normal en Cruz Azul que tuvo un entrenamiento leve para el juego del jueves ante el Vancouver por la vuelta de la primera ronda de Concacaf y lo mejor para el estratega es que ya llegó su refuerzo Nicolás Ibáñez.

En las mismas redes sociales, otros usuarios advirtieron que no era Larcamón el tipo que golpea al otro y que dejaran de hacer escarnio por imágenes que no son verídicas en cuanto a la acusación del personaje, aunque lamentables por la violencia que se vive a diario en las calles.