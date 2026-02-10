Santiago Giménez, entre la Premier y la Bundesliga tras el Mundial 2026

La aventura de Santiago Giménez en la Serie A parece tener una fecha final estratégica. A pesar de haber llegado como una contratación estelar desde el Feyenoord, la irregularidad y una reciente cirugía de tobillo han llevado a la directiva del Milan a considerar su salida definitiva en el verano de 2026.

Los posibles destinos de Chaquito

El entorno del Bebote ya se mueve para encontrarle un nuevo hogar, con la Premier League como el destino más probable:

Sunderland y Brentford: Ambos clubes ingleses han mostrado un interés formal y ya realizaron consultas sobre las condiciones del jugador para reforzar sus ataques en 2026.

West Ham y Leeds United: Intermediarios han ofrecido al delantero a estas instituciones, que buscan un perfil de "9" de área con experiencia europea.

Tottenham Hotspur: Aunque el jugador los rechazó en el pasado para unirse al Milan, los Spurs mantienen el nombre del mexicano en su radar de posibles refuerzos.

Eintracht Frankfurt: En la Bundesliga también hay interés en hacerse de los servicios de Santi. El club alemán en el que jugaron Aarón Galindo, Marco Fabián y Carlos Salcedo ha seguido de cerca su evolución, viéndolo como una opción viable para su esquema ofensivo.

El balance de Santi con el Milan

Desde su llegada a San Siro, en febrero de 2025, el impacto de Santiago Giménez ha sido intermitente, marcado por una racha negativa sin manifestarse en el marcador en liga y su actual baja por lesión.

En 23 partidos en la Serie A, el canterano de Cruz Azul ha marcado cinco goles y repartido dos asistencias. En dos encuentros de la Copa Italia, una sola diana y par de pases para gol. En la Champions League, un gol en dos juegos. Se trata de números muy modestos en un equipo contendiente tanto en su campeonato doméstico como en el torneo élite del Viejo Contienente.

El equipo rossonero espera que su regreso a las canchas, previsto para finales de marzo o abril de 2026, le permita retomar ritmo para el Mundial 2026, en el que una buena actuación facilitaría recuperar la inversión inicial.