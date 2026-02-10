El mediocampo de terror del América: Los refuerzos de Jardine para el 2026

Las Águilas del América cocinan un mediocampo de terror. Sus principales fichajes del torneo Clausura 2026 están destinados para convertir ese sector en su fuerte tras las bajas de Álvaro Fidalgo, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

Pero, en el entendido que serán dos torneos en disputa (Liga MX y Concachampions), ¿cuál será el beneficio que el técnico André Jardine encuentre en estos elementos que aterrizaron en Coapa?

El análisis de las nuevas contrataciones del América para el Clausura 2026

Raphael Veiga

Es la incorporación que más expectativas genera en el americanismo. El mediapunta brasileño llegó procedente del Palmeiras. Incluso ya debutó en el Clausura 2026 en el triunfo de las Águilas sobre Rayados de Monterrey (1-0).

Su función es prácticamente para revivir el factor creativo. Ser el nuevo cerebro del equipo, luego de la salida de hace un año de Diego Valdés. El ahora dorsal 23 de las Águilas del América tendrá que ser el constructor de jugadas por detrás de los delanteros Henry Martín / Raúl Zúñiga y apoyado en los costados con los referentes Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Las variantes en las que Jardine lo involucre será con Erick "Chiquito" Sánchez, quien tiene un papel táctico como enganche. Por lo tanto, el brasileño será de los elementos que no tenga competencia interna.

Vinicius Moreira de Lima

Llega al club para cubrir el puesto que dejó el español Álvaro Fidalgo. Mediocentro ofensivo o contención con salida al ataque, este brasileño procedente del Fluminense es un pedido de Jardine.

Veloz, con visión táctica para distribuir el balón, servirá al América para suplir las mismas funciones que el "Maguito", pero con el plus de un mejor entendimiento con su compatriota Veiga.

Lima se proyecta como un gran recuperador de balones y el complemento ideal en la doble contención, ya sea con Rodrigo Dourado, Alan Cervantes o con Jonathan dos Santos; a lo largo del torneo Jardine podría echar mano de Erick Sánchez como el recambio de Lima.

Thiago Espinosa

La negociación de último momento, pero de gran interés para el área de inteligencia deportiva del equipo, es el uruguayo Thiago Espinosa. El lateral izquierdo de 21 años subirá la temperatura en la competencia interna con el aguerrido jugador colombiano Cristian Borja. Es el recambio necesario para sobrellevar los dos torneos.

Espinosa llega al América procedente del Racing de Montevideo, pero con formación en el Peñarol. En Uruguay, los analistas destacan sus virtudes físicas y proyección técnica jugando a profundidad, lo que Borja por su perfil no brinda al jugar en asociación con los volantes, en este caso el uruguayo Brian Rodríguez.

De igual modo, del préstamo de Espinosa el cuerpo técnico del América espera una fuerte conexión con su compatriota Brian Rodríguez, para transformar el costado izquierdo en un sector determinante.

Rodrigo Dourado

El brasileño fue de las primeras sorpresas de este Clausura 2026, pero con la ventaja de conocer la Liga MX. América negoció su compra definitiva con el Atlético de San Luis para fortalecer la contención.

Dourado goza de cualidades ofensivas y defensivas que explota gracias a su estatura. Fue determinante con el San Luis en el juego aéreo y experto para irrumpir dentro del área.

Aarón Mejía

Con perfil bajo, pero Aarón Mejía vislumbra como una promesa del América en la lateral derecha. Aunque sigue en un proceso de adaptación, el joven defensor llegó procedente del Tijuana, para incrementar la competencia interna con Kevin Álvarez.

Con su estadía en Coapa, Mejía también servirá para liberar de presión a Israel Reyes, un defensa multifuncional que André Jardine perderá en mayo por la convocatoria de la Selección Mexicana, además de la carga de trabajo que adquiera con la fecha FIFA de marzo. En sus últimos torneos con Xolos, Aarón Mejía se consolidó como un prospecto a seguir entre los laterales en el fútbol mexicano.

Fernando Tapia

Regresó al América tras su préstamo con Tigres y anteriormente con el Querétaro. Es surgido de Coapa y entiende la exigencia de la institución.

Aunque es el tercer portero, por la jerarquía de Luis Ángel Malagón (otro seleccionado nacional) y Rodolfo Cota, en el trabajo del día a día Tapia es un elemento que puede ingresar en cualquier momento a la acción tras lúcidas actuaciones como titular de la portería de los Gallos y su fogueo en Selecciones juveniles.