Las Grandes Ligas y sus 30 clubes demandaron al sindicato de jugadores ante un tribunal federal de Manhattan para que un juez declare legal el cierre patronal que los propietarios prevén imponer cuando venza el contrato colectivo la noche del 1 de diciembre. La liga presentó la demanda a menos de una semana de que expire el convenio que reguló la relación laboral durante los últimos cinco años.

Con el recurso de 38 páginas, MLB buscó adelantarse a una posible demanda de los peloteros. La liga dijo que teme que los jugadores dejen de estar representados formalmente por la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA) y que, una vez fuera del esquema de negociación colectiva, impugnen el cierre bajo las leyes antimonopolio.

En ese escenario, los peloteros podrían argumentar que los 30 clubes se pusieron de acuerdo para impedirles trabajar. MLB sostiene que la disputa por el próximo contrato debe resolverse en la mesa de negociación y pidió al tribunal que se pronuncie sobre la legalidad del cierre antes de que los jugadores intenten impugnarlo por esa vía.

¿Qué le pidió MLB al juez?

Los propietarios solicitaron que el juez declare que el cierre patronal no viola las leyes antimonopolio. También pidieron que determine que los tribunales federales carecen de facultades para impedirlo y que trate a todos los jugadores como un solo grupo dentro del caso. Si el juez concede esta última petición, los peloteros podrían quedar impedidos de presentar demandas individuales.

La demanda incluyó a la MLBPA y a los ocho integrantes de su subcomité ejecutivo, entre ellos el lanzador Tarik Skubal. El sindicato calificó la acción de frívola, adelantó que responderá y cuestionó que la liga acudiera a los tribunales mientras las partes siguen negociando.

¿Qué pasaría con la temporada baja?

Si los dueños imponen el cierre patronal tras el vencimiento del convenio, las firmas y los cambios de peloteros de Grandes Ligas quedarían congelados. Ese sería el efecto inmediato de una medida que llegaría en plena temporada baja, cuando los clubes todavía están armando sus planteles. De concretarse, sería la décima interrupción laboral en MLB desde 1972.

Uno de los puntos de disputa es el tope salarial que propusieron los propietarios por primera vez desde 1994. En aquella negociación, los jugadores rechazaron la propuesta y se fueron a una huelga de siete meses y medio que provocó la cancelación de la Serie Mundial.

El tope salarial sigue en discusión dentro de la negociación del próximo contrato colectivo. En el tribunal, MLB espera una resolución sobre el cierre patronal que sus propietarios prevén aplicar una vez que expire el convenio.