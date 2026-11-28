La Selección Mexicana femenil de futbol aseguró una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras vencer a Haití en los cuartos de final del campeonato Concacaf W. El triunfo también le dio el pase a las semifinales y el boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El país ya tiene cuatro cupos para la justa olímpica y la cifra podría aumentar durante el próximo año, con los campeonatos mundiales y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Selección Mexicana Femenina consigue el boleto al Mundial y Juegos Olímpicos MEXSPORT

Las cuatro plazas olímpicas de México

La selección varonil de futbol consiguió su lugar en Los Ángeles 2028 al ganar el campeonato Sub-20 de la Concacaf, disputado en el Estadio Banorte ante Estados Unidos. Con ello, México tendrá presencia en los dos torneos de futbol olímpico.

El equipo femenil de flag football también obtuvo su boleto tras ganar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial celebrado en Düsseldorf, Alemania. Las mexicanas vencieron a Inglaterra para quedarse con el tercer lugar de la competencia.

Otra plaza llegó con Alejandra Zavala, quien consiguió la primera clasificación individual de México para Los Ángeles 2028. La tiradora obtuvo la medalla de plata en la prueba de pistola de 25 metros femenil, durante el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, celebrado en Lima, Perú.

El cupo de Zavala no es nominal, sino que pertenece al Comité Olímpico Mexicano. Por ello, la deportista deberá superar el proceso de selección correspondiente para ocupar esa plaza y competir en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Alejandra Zavala consiguió una plaza para México. Mexsport

Lima 2027, una oportunidad para sumar boletos

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028. Las plazas para las distintas pruebas ya están en disputa y México podría ampliar su representación durante 2027, tanto en campeonatos mundiales como en los Juegos Panamericanos.

La justa panamericana de Lima está programada del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 y será el evento que otorgue más cupos olímpicos durante el ciclo. Por esa razón, las competencias serán importantes para las aspiraciones del deporte mexicano de aumentar el número de atletas clasificados.

Con las cuatro plazas aseguradas hasta el momento, la delegación mexicana mantiene abierta la posibilidad de sumar más representantes rumbo a Los Ángeles.