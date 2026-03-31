MLB 2026: Shohei Ohtani lidera la lista de los mejor pagados con ingresos históricos

En 2026, las Grandes Ligas (MLB) no solo viven una era de récords deportivos, sino de una bonanza financiera sin precedentes. Shohei Ohtani, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, sigue rompiendo récords no solo en el diamante sino también fuera de él y tras obtener su segundo anillo en la Serie Mundial ahora es la estrella de la lista de Forbes de los beisbolistas mejor pagados de las Grandes Ligas.

Según el medio especializado, Ohtani recaudará un total de 127 millones de dólares (mdd), una cifra récord para el béisbol profesional. Lo más sorprendente del fenómeno Ohtani es la estructura de sus ingresos. Mientras que su salario directo con los Dodgers es de apenas 2 mdd (debido a la estrategia de pagos diferidos en su contrato), sus ganancias fuera del diamante alcanzan los 125 mdd.

El nombre del beisbolista japonés se ha ligado a grandes marcas con campañas de publicidad que incluyen firmas como New Balance, Japan Airlines y Fanatics, superando por mucho a cualquier otro pelotero en la historia.

Metodología de Forbes

Para elaborar este ranking, Forbes utiliza una metodología que divide los ingresos en dos categorías:

En el campo: Incluye salarios base, bonos por firma y pagos diferidos correspondientes a la temporada 2026. Se consideran contratos vigentes hasta marzo de este año, pero se omiten incentivos por rendimiento individual o del equipo.

Fuera del campo: Estimaciones basadas en conversaciones con expertos de la industria que reflejan ingresos anuales por patrocinios, licencias, apariciones y negocios propios. No se deducen impuestos ni honorarios de agentes.

Los 10 mejor pagados de la MLB en 2026

Nombre - Posición - Salario (mdd) - Ganancias adicionales (mdd) - Total (mdd)