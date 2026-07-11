Místico y Máscara Dorada superan su primer gran reto como campeones de ROH

Místico y Máscara Dorada superaron con éxito su primer gran reto como campeones Mundiales de Parejas de Ring Of Honor (ROH), luego de vencer a Ángel de Oro y Niebla Roja en la batalla estelar del Viernes Espectacular en la Arena México.

Previo al combate, los Hermanos Chávez recibieron un homenaje por sus 20 años de carrera en la lucha libre. Ambos gladiadores lucieron sus equipos con los que iniciaron, ambos con máscaras y capas, donde Niebla Roja volvió a portar el atuendo del Ángel de Plata.

Ángel de Oro y Niebla Roja reconocieron a los actuales campeones Mundiales de Parejas de Ring Of Honor (ROH) Foto: CMLL

Máscara Dorada abrió el camino del triunfo tras un lance entre segunda y tercera cuerda, mientras que “El Rey de plata y Oro” aplicó “La Mística” sobre Ángel de Oro para rendirlo.

Los Hermanos Chávez se quitaron las máscaras y reconocieron el triunfo de los técnicos. . Los laguneros fueron grandes rivales, quienes suman 29 defensas a sus campeonatos Mundiales de Parejas del CMLL.

“Hace 18 años que no portaba esta máscara, es complicado, pero nos entregamos y vieron el desempeño de Los Chávez que es el mismo, estemos con cualquier equipo, con cualquier nombre. Esta derrota nos sabe a gloria porque perdimos ante dos grandes, por algo son los campeones de ROH”, dijo Ángel de Plata, actualmente Nieba Roja.

OTROS RESULTADOS DEL VIERNES ESPECTACULAR DEL CMLL:

En la lucha semifinal en mano a mano, el suizo Claudio Castagnoli no tuvo piedad del maestro Blue Panther al castigarlo en varias ocasiones. Durante el combate, apareció el famoso ¿Y si, sí? Grito de combate que se hizo viral en el Mundial 2026 y que fue entonado por los aficionados para apoyar al lagunero. Sin embargo, el gladiador de AEW se quedó con el triunfo al aplicar su volantín y “Neutralizer”.

Por su parte, Último Guerrero, Volador Jr e Ikuro Kwon, se llevaron la victoria sobre Templario, Titán y Flip Gordon. El lagunero aplicó su “Guerrero Especial” sobre “El Guerrero León” para después recibir unas patadas en la nuca.

Ikuro Kwon retó a Templario por el campeonato de MLW. El tlaxcalteca aceptó y advirtió que después irá sobre Último Guerrero, quien le rompió la máscara.

Zandokan Jr y Bárbaro Cavernario volvieron a aplicar su colmillo, para distraer al réferi y engañarlo. “El Rey del mundo” fingió un foul para que la autoridad decretara el triunfo sobre Star Jr y Dragón Rojo. Los técnicos pidieron otra revancha, pero obtuvieron una respuesta que calentó: “¡Quiere llorar!”.

Los Herederos retuvieron su título. Felino Jr, Cobarde e Hijo del Stuka Jr, vencieron a Los Forajidos, Pólvora, Coyote y Vaquero Junior, con lo que retuvieron el Campeonato Nacional de Tríos del CMLL.

En la batalla inicial, los Pequeños Depredadores (Pequeño Volador Jr, Mercurio y Minos II) vencieron a los Metales Explosivos, Full Metal, Rostro de Acero y Pequeño Pólvora.