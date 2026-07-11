América Vs LA Galaxy: ¿Dónde ver GRATIS el amistoso de este sábado 11 de julio?

Este sábado 11 de julio, América jugará su último partido amistoso antes de debutar en el Apertura 2026 de la Liga MX, compromiso en el que se medirán ante el LA Galaxy y que arrancará a las 20:30 horas (tiempo de la CDMX); conoce todos los detalles para ver totalmente GRATIS y en vivo el duelo.

Tras una pretemporada en donde América se trasladó a España para vivir sus primeros días bajo el mando de Guillermo Almada, el estratega uruguayo ya consiguió su primera victoria con el conjunto Azulcrema, sin embargo, busca afinar su plantel de cara a la Jornada 1 del Apertura 2026.

Pese a las bajas con las que contará América para este duelo, estos son todos los detalles que debes conocer para ver totalmente GRATIS y EN VIVO el último duelo amistoso del conjunto 16 veces campeón en el futbol mexicano:

Día: sábado 11 de julio, 2026.

Horario: 20:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Dignity Health Sports Park en Los Ángeles / 27,000 espectadores.

Canales de TV en México: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Layvtime a través de sus distintas cuentas oficiales.

¿Quiénes son las 9 bajas de América para este amistoso?

Guillermo Almada no podrá contar con gran parte de los jugadores que forman parte de la plantilla para el siguiente semestre, ya sea por lesión, decisión del Cuerpo Técnico, posible transferencia o vacaciones tras su participación en el Mundial 2026:

1. Luis Ángel Malagón / lesión.

2. Víctor Dávila / lesión.

3. Vinicius Lima / no entra en planes para el Apertura 2026.

4. Rodrigo Dourado / no entra en planes para el Apertura 2026.

5. Thiago Espinosa / posible transferencia para el Apertura 2026.

6. Israel Reyes / de vacaciones tras el Mundial 2026 con México.

7. Brian Rodríguez / de vacaciones tras el Mundial 2026 con Uruguay.

8. Sebastián Cáceres / de vacaciones tras el Mundial 2026 con Uruguay.

9. Alejandro Zendejas / de vacaciones tras el Mundial 2026 con Estados Unidos.

BFG