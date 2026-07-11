¡Luis Enrique lo quiere en París! PSG acecha a Ferran Torres ante trabas con el Barcelona

El Paris Saint-Germain ha encendido las alarmas en el Barcelona. El conjunto parisino puso la mira en Ferran Torres como uno de sus objetivos principales para romper el próximo mercado de fichajes. El delantero español cumple perfectamente con el perfil ofensivo que exige el campeón de la Ligue 1, respaldado por un viejo conocido que sabe explotar su máximo potencial.

Luis Enrique, director técnico del PSG, es el principal impulsor de este movimiento. El estratega asturiano conoce a la perfección las condiciones de Ferran desde su etapa compartida en la Selección de España, valorando su plurifuncionalidad para jugar como extremo por ambas bandas o como centrodelantero.

Contactos iniciados y tensión en el Camp Nou

De acuerdo con diversos reportes en Europa, la directiva francesa ya inició los primeros contactos con el entorno del futbolista para conocer su situación real. El atacante atraviesa un momento de incertidumbre contractual; aunque el Barcelona tiene la intención de renovar su vínculo, las negociaciones se encuentran completamente estancadas.

Esta falta de acuerdo aceleró el interés de otros gigantes europeos, con el PSG liderando la carrera para convencerlo de mudarse a la capital francesa.

Las condiciones para el fichaje

La operación en el Parque de los Príncipes está sujeta a una condición clave: la operación salida. El PSG necesita liberar masa salarial y una plaza en ataque mediante una venta importante en este periodo de transferencias para abrirle espacio al internacional español.

De momento, el movimiento se mantiene en una fase de análisis y exploración, sin una oferta formal sobre la mesa de la directiva blaugrana. El Barcelona deberá decidir de inmediato: ceder a las pretensiones económicas de Ferran Torres para asegurar su renovación o abrirle la puerta a una venta millonaria rumbo a París este mismo verano.