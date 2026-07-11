Solamente falta la firma, Jürgen Klopp será entrenador de Alemania 

La Federación Alemana de Futbol (DFB) anunció haber llegado un acuerdo con el entrenador Jürgen Klopp para que se convierta en nuevo seleccionador de la Mannschaft, a la espera de la luz verde de Red Bull, actual empleador de Klopp.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, mantuvieron ayer en Nueva York su primera reunión en profundidad con Jürgen Klopp sobre su posible nombramiento como seleccionador nacional", indicó la institución en un comunicado.

"Durante el encuentro, que resultó muy constructivo, se llegó a un acuerdo sobre los puntos clave de un posible contrato. Las conversaciones continuarán la próxima semana. Ambas partes confían en que las negociaciones, sujetas a un acuerdo con el actual empleador de Klopp, Red Bull, puedan concluirse satisfactoriamente", continúa el texto.

Cualquier posible contrato deberá ser finalizado en una reunión conjunta del consejo de supervisión y la asamblea general de la DFB", concluye el comunicado.

Desde la dimisión de Julian Nagelsmann tras la eliminación de Alemania contra Paraguay (1-1, 4-3 tras penales) en dieciseisavos de final del Mundial 2026, Klopp, de 59 años, era el principal candidato de la DFB para el puesto.

Luego de pasar por el Mainz (2001-2008) y el Borussia Dortmund (2008-2015), donde ganó la Bundesliga en 2011 y 2012 y alcanzó la final de Liga de Campeones en 2013, Klopp puso rumbo a Inglaterra y pasó casi una década como entrenador del Liverpool.

En Anfield logró la Champions League en 2019 y un año después conquistó la Premier League, poniendo fin a una sequía de 30 años sin campeonato de los Reds.

Klopp anunció su salida del Liverpool en enero de 2024 y abandonó el puesto a final de esa temporada, tras nueve años en el club inglés. Desde el 1 de enero de 2025 trabaja para el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de futbol, asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

En Norteamérica, Alemania volvió a caer antes de octavos de final por tercer Mundial consecutivo tras Rusia 2018 y Qatar 2022, tres humillaciones que han hecho palidecer a la tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990, 2014).