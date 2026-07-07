Místico y Máscara Dorada exponen el Campeonato Mundial de Parejas de ROH

Los títulos son para exponerse y así lo harán Místico y Máscara Dorada, quienes tratarán de tener su primer defensa del Campeonato Mundial de Parejas Ring Of Honor (ROH), después de que el pasado viernes 26 de junio lo consiguieran al derrotar a The Beast Mortos y Sammy Guevara sobre el ring de la Arena México.

Enfrente no tendrán a una pareja fácil, ni más ni menos que a Ángel de Oro y Niebla Roja, campeones mundiales del CMLL, quien ostentan el título desde el pasado 17 de junio de 2025, cuando vencieron a los integrantes de CRU (Lío Rush y Action Andretti) en la Catedral de la Lucha Libre.

Místico y Máscara Dorada conquistaron el Campeonato Mundial de Parejas de ROH el 26 de junio de 2026 CMLL

En la batalla semifinal, también se vivirá otro duelo de gran escala. El maestro Blue Panther ha sido reconocido por varios luchadores y han querido luchar con él por lo que significa su legado en el ring. Ahora, Claudio Castagnoli será el rival.

“Ya era hora de que el campeón regresara a México. Regreso, pero no para cualquier lucha, me enfrentaré al legendario Blue Panther”, dijo Claudio Castagnoli, ganador del Grand Prix 2024.

CARTEL COMPLETO DE LA FUNCIÓN DEL VIERNES 10 DE JULIO EN LA ARENA MÉXICO:

- Místico y Máscara Dorada vs. Ángel de Oro y Niebla Roja.

- Blue Panther vs. Claudio Castagnoli.

- Templario, Titán y Flip Gordon vs. Último Guerrero, Volador Jr e Ikuro Kwon.

- Star Jr y Dragón Rojo Jr vs. Zandokan Jr y Bárbaro Cavernario.

- Por el Campeonato Nacional de Tríos: Felino Jr, El Cobarde e Hijo de Stuka Jr vs. Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr.

- Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero vs. Pequeño Volador Jr, Mercurio y Minos II.