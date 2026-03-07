Joselu y Javi Martínez son evacuados de Qatar tras el estallido del conflicto en Medio Oriente

Los futbolistas españoles Joselu y Javi Martínez lograron abandonar Qatar este sábado como parte de un operativo de evacuación organizado para ciudadanos extranjeros tras el deterioro de la situación en Medio Oriente en los últimos días.

Ambos jugadores formaron parte del grupo que salió del país asiático en dos vuelos procedentes de Doha, los cuales aterrizaron en España con apenas una hora de diferencia. El primero lo hizo pasadas las 14 horas, mientras que el segundo llegó aproximadamente una hora más tarde, dentro de una operación organizada con rapidez ante el incremento de la tensión en la región.

Joselu, delantero del Al-Gharafa S. C., y Javi Martínez, futbolista del Al Bidda S. C., se encontraban en Qatar por motivos profesionales cuando comenzó a agravarse el contexto en la zona. Ambos pudieron integrarse al grupo de evacuados que abandonó el país junto a otros ciudadanos españoles que se encontraban en territorio catarí.

En los vuelos también viajaban familiares de personas vinculadas al futbol español. Entre ellos se encontraba la esposa de Raúl de Tomás junto a su bebé de tres meses, además de la mujer de Pablo Sanz, integrante del cuerpo técnico de Julen Lopetegui en la selección de Qatar.

Las mismas fuentes señalan que la evacuación fue posible gracias a la coordinación de la embajada de España en Doha, encabezada por el embajador Álvaro Renedo, quien habría desempeñado un papel clave para organizar la logística del traslado y facilitar la salida de los ciudadanos españoles en medio del clima de incertidumbre que vive la región.

Quien sí permanece en el país asiático es Julen Lopetegui, actual seleccionador nacional de Qatar. El entrenador español continúa en Doha cumpliendo con sus funciones al frente del combinado catarí mientras las autoridades locales mantienen recomendaciones de precaución para los residentes.

Esta misma semana, el técnico vasco habló sobre la situación en una entrevista concedida a RTVE, en la que explicó que las autoridades han pedido prudencia y limitar desplazamientos.

El mensaje que nos dan es de precaución, de no salir de casa, de estar atentos a los momentos que podamos ver que hay misiles llegando a zonas que están lejos de nosotros. Estamos recluidos de la forma más segura en casa”, explicó el entrenador.

Lopetegui también aprovechó para tranquilizar a su entorno cercano ante la preocupación generada por la situación regional. “Me gustaría transmitir a familiares y amigos que estamos todos bien y bien cuidados. Deseamos volver a la normalidad lo antes posible”, añadió.

El operativo forma parte de las gestiones que se están llevando a cabo para facilitar la salida de ciudadanos extranjeros tras el deterioro del contexto en la región. De acuerdo con las mismas fuentes, no se descarta que puedan organizarse nuevos vuelos en los próximos días para evacuar a otras personas que aún permanecen en el