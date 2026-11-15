Francia recupera a Mbappé y vencen a Turquía para amarrar el liderato en la Nations League

Francia cierra la Fase de Grupos de la UEFA Nations League con una importante victoria en casa por marcador del 2-1 sobre Turquía y con esto los dirigidos por Zidane amarran la cima del Grupo A de cara a los duelos de eliminación directa a disputarse en 2027.

La primera anotación de la noche fue un desafortunado gol en propia puerta que le dio la ventaja a Francia apenas comenzó el segundo tiempo, ventaja el combinado galo no soltaría en lo que restó de partido.

Luego de una serie de rebotes en el área chica, Topcu mandó el balón al fondo de su portería al 49’.

El gol que sentenció la victoria llegó cortesía de Eli Junior Kroupi, que tras una gran pared con Cherki quedó mano a mano frente al arquero y marcó el 2-0 parcial (80’).

Turquía descontó con gol de Abdülkerim Bardakcı al 90’ atravesó del balón parado, pero fue insuficiente para igualar el marcador.

Mbappé vuelve a la titularidad con Francia

Luego de una semana en donde surgieron rumores sobre una ruptura en la relación con Zinedine Zidane y se acusó a Mbappé de fingir lesiones para no jugar con Francia, Kylian Mbappé volvió a jugar con Les Blues arrancando como titular.

Como por ‘arte de magia’ Kylian Mbappé se recuperó de las molestias musculares aue le impidieron disputar el primer partido con su colección en esta Fecha FIFA y el extremo del Real Madrid disputó los 90 minutos del encuentro.

El capitán francés tuvo una actuación discreta y se fue en blanco frente a Turquía. En la primera mitad ‘Kiki’ se había hecho presente en el marcador, pero la anotación fue anulada por fuera de juego.

Kylian Mbappé y Zinedine Zidane durante entrenamiento de Francia AFP

Francia líder de grupo

Pese a que ya tenían su boleto a la siguiente ronda, la victoria de Francia fue importante para asegurar el primer lugar del Grupo A y tener un rival más a modo en los Cuartos de Final a disputarse el próximo año.