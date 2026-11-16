Bajo las órdenes de Gabriel Milito, la plantilla de Chivas ha sufrido grandes modificaciones que claramente han ayudado al equipo a estar dentro de los primeros planos, sin embargo, la gran incógnita es saber qué pasará con Cade Cowell.

El ‘Vaquero del Gol’ fue uno de los más queridos por parte de la afición, sin embargo, no tuvo un gran rendimiento, tanto que cuando llegó el DT argentino fue mandado a préstamo al New York Red Bull.

El futuro de Cade Cowell sigue abierto con Chivas, a la espera de la decisión del New York MEXSPORT

Chivas pide 5 mdd por Cade Cowell

En la MLS, su rendimiento tampoco fue el mejor y ahora el futuro de Cowell pende de un hilo, ya que el Guadalajara taso muy alto la carta del extremo izquierdo.

De acuerdo con César Luis Merlo, si el Red Bull lo quiere comprar a Cade tendría que desembolsar cinco millones de dólares, ya que ese es el precio que puso el Rebaño por la compra de su carta.

En su momento, las Chivas pagaron cerca de 4 mdd por el pase de Cowell al San José Earthquakes en la temporada 23/24.

Merlo puntualizó que, debido al alto costo que pide el Guadalajara, no hará válida la opción de compra que tienen, por lo que regresará a la Perla Tapatía una vez que concluya su contrato a préstamo.

El futuro de Cowell es muy incierto. Parece que Milito no lo ve como un jugador fundamental para el Rebaño y buscan acomodarlo en un club, pero debido al alto costo podría ser muy complicado.

En su regreso a la MLS, Cowell se consolidó como titular habitual en el ataque del New York. Participó en 32 partidos de la temporada regular, sumando más de 2 mil minutos y cerrando el año con cuatro goles y 9 asistencias.

Su rendimiento fue de regular a bueno: aportó velocidad por las bandas, se mostró como un generador de juego más que como goleador nato y tuvo momentos de brillantez individual, aunque el equipo no logró clasificar a los Playoffs.