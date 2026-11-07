¿Cade Cowell regresa a Chivas? El futuro del 'Vaquero del Gol' está en el aire

Cade Cowell volvió a hacerse presente en el marcador este sábado en la última jornada de la temporada regular de la MLS. El extremo mexicoestadounidense anotó en la goleada de 3-0 del New York Red Bulls sobre el Atlanta United.

Sin embargo, su futuro inmediato no está definido. El ‘Vaquero del gol’ aún pertenece a Chivas y dependerá de las decisiones que tomen tanto el New York Red Bulls como el club tapatío en las próximas semanas.

Cowell sigue siendo de Chivas hasta junio de 2027

Cowell llegó al New York Red Bulls en diciembre de 2025 en calidad de préstamo por un año, con opción de compra al término del mismo.

Su contrato con las Chivas se extiende hasta junio de 2027, por lo que, si la franquicia estadounidense decide no ejercer la cláusula, el jugador regresaría a Verde Valle.

En las últimas semanas han circulado rumores encontrados. Algunos reportes señalan que el New York Red Bulls tiene intención de quedarse con él de forma definitiva, aunque buscarían una rebaja en el precio de la opción (se habla de cifras cercanas a los 3-4 millones de dólares).

Otros apuntan a un posible regreso al Rebaño para el Clausura 2027, donde necesitaría el aval del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

Hasta el momento, el futuro de Cowell permanece en el aire y se definirá en el mercado de invierno, una vez que el New York decida si hace válida o no la opción de compra que tiene sobre el jugador.

Así le fue a Cowell en la temporada con el New York Red Bulls

En su regreso a la MLS, Cowell se consolidó como titular habitual en el ataque del New York. Participó en 32 partidos de la temporada regular, sumando más de 2 mil minutos y cerrando el año con cuatro goles y 9 asistencias.

Su rendimiento fue de regular a bueno: aportó velocidad por las bandas, se mostró como un generador de juego más que como goleador nato y tuvo momentos de brillantez individual, aunque el equipo no logró clasificar a los Playoffs.

La temporada le sirvió para recuperar ritmo y protagonismo tras su paso irregular por Chivas, pero no fue lo suficientemente contundente como para despejar por completo las dudas sobre su continuidad en Nueva York.