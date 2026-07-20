Juegos Centroamericanos 2026: Así fue el abanderamiento de la Delegación Mexicana

La Delegación Mexicana fue abanderada rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto, en una ceremonia que sirvió para desear éxito a los atletas que representarán al país en la justa regional.

Durante el evento también se oficializó a los abanderados de la delegación nacional. Juan Manuel Celaya Hernández, de clavados, y Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, de tiro deportivo, fueron los elegidos para portar el lábaro patrio en representación de todos los deportistas mexicanos.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, aseguró que quienes integran la delegación son los mejores atletas del país y que se han ganado su lugar gracias a su esfuerzo y resultados deportivos.

“Ustedes son los mejores de México y estoy convencida de que regresarán con medallas de oro, plata y bronce”, expresó Alcalá, quien además agradeció el respaldo de las familias y entrenadores, destacando que han sido una pieza fundamental en el desarrollo de cada uno de los deportistas.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de aliento a la delegación nacional, deseando que el esfuerzo y la dedicación de los atletas sirvan de inspiración para las nuevas generaciones.

“Que su esfuerzo motive a todos los jóvenes de nuestro país”, señaló la mandataria, quien también reconoció el trabajo realizado por María José Alcalá al frente del Comité Olímpico Mexicano y felicitó a los deportistas por el sacrificio, la entrega y la convicción que los llevaron hasta esta competencia.

Sheinbaum destacó que representar a México es un motivo de orgullo, pero también una gran responsabilidad por la historia y el significado que conlleva portar los colores nacionales.

Representar a México es un gran orgullo, pero también un compromiso. Lleguen sin complejos, crean en ustedes y en todo lo que pueden lograr”, expresó antes de cerrar su mensaje con un enérgico ”¡Arriba México!”.

Con el abanderamiento, la Delegación Mexicana quedó lista para iniciar su participación en Santo Domingo 2026, con el objetivo de mantener a México entre las potencias deportivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.