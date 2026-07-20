El raro discurso de Messi previo a la Final del Mundial; ¿Vestidor roto en Argentina? 

Pese a llegar como vigente campeón del mundo, Argentina no mostró nada en la Final del Mundial 2026. La Albiceleste, que había conquistado el título en Qatar 2022 y llegaba con una racha impresionante, pero lució irreconocible en el partido decisivo.

En ningún momento del encuentro logró imponer su estilo ni generar peligro real, siendo dominada de principio a fin por una España mucho más dinámica y precisa.

Leo Messi llora tras perder la Final del Mundial 2026 REUTERS

El discurso de Messi que genera dudas en Argentina

Un día después de que Argentina perdiera la Final del Mundial 2026, se reveló el discurso motivacional de Lionel Messi en los túneles previo a salir al campo, y ha generado muchas dudas y críticas en las últimas horas.

En el vídeo, Messi intenta levantar a sus compañeros con palabras emotivas, pero las imágenes muestran caras serias, tensión y hasta lágrimas de jugadores como Enzo Fernández antes de entrar al terreno de juego.

Vamos muchachos, tranquilidad gente. Estemos tranquilos muchachos, pensemos en jugar nomás, olvidémonos de todo. Pensemos en jugar nomás”, dijo Messi.

Esto ha llevado a especulaciones sobre posibles problemas internos en el vestuario argentino, ya sea por cansancio acumulado, diferencias o algún malestar no visible públicamente.

El momento, captado en el registro viral, muestra un ambiente cargado donde no se percibe la misma energía unida de campañas anteriores.

Además, detalles posteriores como cambios inesperados de Scaloni, la falta de remates al arco y reacciones posteriores de los jugadores alimentan la idea de que algo no funcionó bien en el entorno del equipo, dejando una sensación de rareza alrededor de una selección que habitualmente transmite fortaleza colectiva.

Lionel Messi se mostró desconsolado tras perder la final del Mundial REUTERS

Argentina fue un ‘fantasma’ en la Final del Mundial

España fue completamente superior a Argentina y se coronó como un justo vencedor en la final. La Roja dominó con autoridad todos los aspectos del juego, exhibiendo un futbol moderno, rápido y colectivo que dejó sin respuestas a la campeona del mundo.

Argentina venía motivada por obtener grandes resultados, sin embargo, nunca mostraron el carácter que tenían. Esto, más el discurso de Messi con un tono de preocupación están alimentando más las especulaciones sobre un posible vestidor roto en la Albiceleste.